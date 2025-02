Nella giornata odierna, il Comandante Regionale Calabria della Guardia di Finanza di Catanzaro, Gen.D. Gianluigi D’Alfonso, ha accolto in visita il Console Generale degli Stati Uniti a Napoli Tracy ROBERTS POUNDS, unitamente a due Ufficiali del Dipartimento di Giustizia e a una delegazione della Drug Enforcement Administration (DEA) di Roma.

Nel corso della visita è stata ribadita l’importanza della fondamentale collaborazione tra la Guardia di Finanza e l’apparato diplomatico statunitense per il contrasto alle più evolute e moderne forme di criminalità organizzata transnazionale, testimoniata da una recente operazione di servizio del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catanzaro in materia di traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Da parte sua il Console nel ringraziare il Comandante Regionale dell’accoglienza ricevuta, ha manifestato un particolare interesse alle attività svolte dalla Guardia di Finanza nel contrasto alla criminalità economica ed ai traffici illeciti internazionali.







Durante la sua permanenza in città, il Console, accompagnato dal Comandante Provinciale di Catanzaro Col. t.ST Pierpaolo MANNO, si è recato in visita anche dal Procuratore della Repubblica di Catanzaro, Dott. Vincenzo CAPOMOLLA.

Nell’occasione il Procuratore ha sottolineato come la cooperazione con la DEA e in generale con le forze dell’ordine statunitensi abbia portato a molteplici operazioni di successo. In tale ottica, l’alto diplomatico ha confermato come gli Stati Uniti siano lieti di rafforzare in futuro tali sinergie.