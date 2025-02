Share on Twitter

Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito dal Calcio Foggia 1920 a titolo temporaneo – con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni – il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jacopo Murano.

Nato a Potenza, trentacinque anni da compiere il prossimo 14 febbraio, il nuovo attaccante rossoblù lo scorso anno al Picerno – proprio sotto la guida del tecnico Emilio Longo – ha messo a segno ben 20 reti aggiudicandosi il titolo di capocannoniere del Girone C della Serie C Now.







Gol ed esperienza ora al servizio dei rossoblù… Benvenuto nella famiglia Crotone, Jacopo!