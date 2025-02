Share on Twitter

Il sindaco del Comune di Cirò Marina ha annunciato un’importante novità riguardante il patrimonio storico e culturale del territorio. Il Palazzo Godano-Vitale, costruito nel 1753 e considerato il palazzo più significativo della città, non è più in vendita. Da oggi, infatti, l’edificio entra ufficialmente a far parte del patrimonio del Comune di Cirò Marina.







Grazie al finanziamento del CIS Calabria “Svelare bellezza”, il palazzo sarà sottoposto a un intervento di restauro volto a valorizzarne la storia e l’architettura, con un progetto ambizioso: la realizzazione della Casa dei Vini. Questo spazio sarà dedicato alla promozione del territorio, della cultura enologica e delle tradizioni locali, contribuendo alla crescita turistica ed economica della città.

La costruzione del Palazzo Godano-Vitale risale alla metà del XVIII secolo e, con il suo fascino storico, rappresenta un simbolo di prestigio per la comunità. Conosciuto anche come Residenza Vescovile dell’Amendolito, l’edificio ha ospitato importanti figure della storia locale e conserva ancora oggi un valore artistico e architettonico di rilievo.