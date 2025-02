L’ente ha deliberato la programmazione per implementare l’efficienza e la trasparenza nella pubblica amministrazione. Via libera anche a due partnerships per favorire innovazione e sviluppo

Strategie e azioni per implementare l’efficacia, l’efficienza e la trasparenza nella pubblica amministrazione. La Camera di Commercio Catanzaro Crotone Vibo Valentia ha adottato il piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027 e l’aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione della performance 2025. I due documenti sono stati discussi e approvati nel corso dell’ultima seduta di giunta camerale, presieduta dal presidente dell’ente Pietro Falbo con il supporto del segretario generale f.f. Ciro Di Leva.

Il Piao – che oggi include il piano della performance, il piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, il piano organizzativo del lavoro agile, il piano delle azioni positive e il piano di formazione e il piano triennale dei fabbisogni del personale – rappresenta un documento programmatico per delineare le strategie dell’ente per il raggiungimento delle finalità istituzionali. Sono, quindi, stati definiti gli obiettivi, le azioni e le attività in relazione alla mission pubblica volta al soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori per la creazione di valore pubblico.







ADVERTISEMENT

Con l’aggiornamento del sistema delle performance, inoltre, la Camera di Commercio ha definito le regole per consentire misurazioni e valutazioni oggettive volte al soddisfacimento degli utenti in relazione ai servizi erogati dall’ente, nel più ampio contesto dell’ottimizzazione della produttività del lavoro e dell’efficienza e della trasparenza della pubblica amministrazione.

La giunta ha, inoltre, esaminato e deciso di approvare una proposta di collaborazione avanzata dal comitato di Catanzaro dell’Associazione Nazionale Scuola Italiana con l’obiettivo di valorizzare competenze e merito di studenti con particolare attenzione alle situazioni di disagio economico. In collaborazione con la Camera di Commercio, si prevede l’assegnazione di due borse di studio universitarie da assegnare nei territori di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia per offrire ai giovani strumenti concreti per favorire la crescita sociale, economica e professionale.

Infine, è stata approvata la proposta di protocollo d’intesa avanzata dal presidente nazionale dell’Associazione per il Disegno Industriale che d’intesa con l’ente camerale intende promuovere azioni condivise per favorire lo sviluppo economico e l’innovazione territoriale. In particolare, si prevede l’organizzazione di eventi promozionali, il coinvolgimento di partner industriali e artigianali per incrementare l’innovazione e la sostenibilità finalizzate alla creazione di nuova occupazione.