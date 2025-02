Un lusinghiero quarto posto a livello mondiale.

E’ questo il risultato ottenuto da Kitsune, nella categoria artisti, nell’ambito del “The Best of 2024 Awards di Street Art Cities” che celebra ogni anno la creatività, il talento e l’innovazione dell’arte urbana a livello globale.

Kitsune, artista belga, ha realizzato a Crotone, nel quartiere 300 alloggi, “ Respirare ” il murale che l’amministrazione ha proposto in collaborazione con Gulia Urbana nell’ambito del progetto KR.I.U.

La votazione è avvenuta on line, attraverso il portale dedicato, con preferenze provenienti da tutto il mondo.







ADVERTISEMENT

Erano infatti in competizione artisti che hanno realizzato opere in tutti i continenti.

Poche centinaia di voti, Kitsune ne ha ottenuti in totale 6097, hanno separato l’artista dal podio.

Ai primi tre posti si sono classificati artisti che hanno realizzato opere in Spagna, Francia e Danimarca.

Il murale di Kitsune è la prima delle opere realizzate in Italia.

Altro motivo di particolare soddisfazione è il fatto che Crotone, tra le 1897 città in cui sono state realizzate le opere in competizione, è al sesto posto tra quelle più “visitate” sul sito ufficiale del The Best of 2024 Awards di Street Art Cities preceduta da solo da grandi centri come Melbourne, Parigi, Lisbona, Berlino e Anversa.

“Un risultato prestigioso per l’artista e per la città. Per realizzare le opere che oggi arricchiscono i nostri quartieri abbiamo scelto grandi artisti. Sapevamo delle potenzialità di Kitsune nel momento in cui abbiamo promosso il progetto KR.I.U. Questa affermazione a livello mondiale ne rappresenta la conferma. Crotone, attraverso la street art è stata conosciuta in tutto il mondo. Ed è anche la conferma che la street art è la forma d’arte contemporanea più diffusa. Una scelta che abbiamo fortemente voluto e che continuiamo a sostenere” dichiara il vicesindaco Sandro Cretella.