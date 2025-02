A Fruit Logistica di Berlino arriva la marmellata bio di clementine di Calabria IGP

Corigliano Rossano (Cosenza) – La prima marmellata di clementine di Calabria IGP si presenta a Fruit Logistica di Berlino, la kermesse internazionale dedicata al settore dell’ortofrutta, per far conoscere una nuova declinazione di una delle eccellenze della produzione agricola calabrese e del Made in Italy.

A credere nel progetto la Possidente Fruit, azienda che da tre generazioni vede impegnata la famiglia Possidente nella coltivazione di agrumi a Corigliano-Rossano, nella Piana di Sibari, una delle aree a maggiore vocazione nella produzione di clementine di Calabria IGP.







“Oggi, con la produzione della prima marmellata di clementine di Calabria che può vantare la certificazione IGP, vogliamo far conoscere la nostra clementina biologica in una nuova veste pur mantenendo il sapore, la freschezza e la salubrità del prodotto di partenza”, ha dichiarato Maria Possidente alla guida dell’azienda con il fratello Giovanni. “Grazie a questo nuovo prodotto, che può vantare della certificazione dell’omonimo Consorzio di Tutela, e che a breve sarà affiancato da una linea di dolci dedicata, puntiamo ad esportare la nostra clementine IGP biologica anche al di fuori dei confini nazionali. Abbiamo scelto di presentarla a Fruit Logistica, quale importante piattaforma fieristica per far conoscere le nostre eccellenze di Calabria sui mercati europei, e non solo”.

Quando l’innovazione sposa la tradizione per offrire al mercato un prodotto nuovo e salubre, ideale per accompagnare il consumatore in tutti i momenti della giornata: questa speciale marmellata può essere consumata al naturale o accompagnata da una fetta di pane, ma è ottima anche come condimento per dolci, come pasticcini e crostate, o in abbinamento a formaggi.

L’elevato contenuto in frutta, pari all’ 82%, rende la marmellata di clementine di Calabria IGP un concentrato di benessere ricco di vitamina C, con proprietà antiossidanti, idratanti e antitumorali, che fa bene al cuore e abbassa la pressione sanguigna, vantando anche il marchio “gluten free”.

“Nella nostra azienda – ha concluso Maria Possidente – , da 10 anni abbiamo deciso di applicare i principi dell’agricoltura biologica, che ben si sposano con l’eccellenza della clementina di Calabria IGP. Grazie a percorsi guidati, con visita degli agrumeti e degustazione delle nostre produzioni, sia fresche che trasformate, i nostri ospiti possono toccare con mano come questo binomio rappresenti un valore aggiunto per il territorio sibarita, non solo dal punto di vista della qualità ma anche in un’ottica sostenibile secondo i principi dell’ economia circolare ”.