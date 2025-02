Al via al percorso formativo “Stem Crotone”.

Il 7 febbraio alle ore 11:30 nelle scuole secondarie di primo e secondo grado della città di Crotone, che hanno aderito al progetto, si terrà la live in collegamento con gli istituti che darà inizio a una bellissima esperienza di formazione.

“Stem Crotone” è un progetto voluto dall’Amministrazione Comunale, assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili, affidato a EIIS-European Institute of Innovation for Sustainability, esperti di formazione per il potenziamento delle competenze in materia di innovazione.

A Crotone i formatori di EIIS avranno il delicato compito di rafforzare la conoscenza dei giovani nelle discipline STEM (acronimo di scienza, tecnologia, ingegneria, matematica), che stanno assumendo un ruolo sempre più centrale nell’educazione delle nuove generazioni.

In tema di discipline STEM, l’Italia e il Sud in particolare, scontano un importante gap rispetto agli altri Stati membri dell’Europa e non solo.

E all’interno di questo gap, la forbice si allarga in maniera importante tra genere maschile e femminile a tutto svantaggio dell’universo rosa con il rischio di rimanere indietro rispetto alle trasformazioni in atto.

“Stem Crotone” sarà un’opportunità per i giovani che parteciperanno alla formazione. Il percorso didattico li guiderà attraverso l’uso consapevole delle nuove tecnologie, potenziando la capacità di lavorare in team, l’osservazione scientifica, la creatività e l’arte digitale.







ADVERTISEMENT

La formazione asincrona si svilupperà in 3 moduli, per 40 ore, che copriranno le tematiche chiave delle discipline STEM attraverso la libera fruibilità da parte dei partecipanti di una piattaforma digitale interattiva arricchita di materiali didattici di alta qualità.

Al termine di questa fase di formazione asincrona, i 60 studenti che si saranno distinti, verranno coinvolti in un Hackaton in presenza, ovvero in un evento nel quale diversi attori si sfidano in una competizione, per la durata di 4 giorni, divisi in gruppi.

Ogni gruppo lavorerà con i formatori EIIS su sfide pratiche connesse ai temi trattati come per esempio, innovazione tecnologica per città sostenibili o utilizzo delle tecnologie digitali per la valorizzazione del territorio. A conclusione dell’Hackathon i vincitori della sfida avranno la possibilità di illustrare alla città le competenze acquisite e le soluzioni innovative sviluppate rispetto a temi di interesse generale.

“Nel grande dibattito che si fa rispetto al rapporto tra giovani e tecnologia, manca spesso la consapevolezza che internet, i social, le piattaforme digitali, la stessa intelligenza artificiale vanno considerati per quello che sono: strumenti, risorse e non come problemi.

Il compito degli adulti e in primis dei decisori politici è assumersi la responsabilità di diffondere loro le giuste competenze digitali per restare dentro la realtà che li circonda con le conoscenze necessarie anche per orientarsi nei nuovi sbocchi formativi e di lavoro. Nell’epoca delle grandi transizioni sociali, tecnologiche e economiche anche le amministrazioni locali, laddove ne rintraccino le disponibilità, hanno il dovere di governare i cambiamenti stando sempre attenti alle nuove generazioni.

E’ questo il senso che vogliamo dare al progetto “Stem Crotone” e ringrazio il dirigente avv. Marano e le funzionarie dell’ente che hanno reso possibile l’avvio di questa innovativa opportunità ma anche l’Istituto formativo che accompagnerà le ragazze e i ragazzi attraverso i suoi professionisti, nonché i dirigenti scolastici e gli insegnanti referenti delle singole scuole aderenti.” dichiara l’assessore Filly Pollinzi