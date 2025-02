Share on Twitter

Nella mattinata di lunedì 3 febbraio 2025, i ragazzi della scuola primaria e secondaria dell’Istituto Comprensivo Lilio di Cirò hanno visitato la sede della Compagnia Carabinieri di Cirò Marina nell’ambito di un progetto per la promozione dei temi della legalità e dell’educazione civica. Durante la mattinata, i giovani studenti hanno interagito con i Carabinieri della sede, e in particolare con gli addetti all’Aliquota Radiomobile, che, al fianco dei loro mezzi, hanno soddisfatto ogni curiosità sul 112 e sul pronto intervento, con particolare riferimento alle tecniche di sopralluogo e ai controlli con l’etilometro.

Dopo la visita dei locali della sede, non sono mancate numerosissime domande e curiosità poste dagli studenti, sulle funzioni istituzionali dell’Arma dei Carabinieri, sulle modalità di arruolamento, sulle uniformi, ma anche in merito a casi concreti, sull’uso legittimo delle armi e sulle sostanze stupefacenti. I Carabinieri, nel corso della mattinata, hanno cercato di sciogliere tutti i dubbi e le curiosità poste dai ragazzi, evidenziando, in particolar modo, il ruolo dei giovani cittadiniquali attori nella diffusione della legalità.

Questo incontro rientra nella pianificazione che, da anni, l’Arma dei Carabinieri svolge nell’ambito del protocollo d’intesa tra l’Istituzione e il Ministero dell’Istruzione e del Merito, finalizzato ad accrescere nei giovani la cultura della legalità e la consapevolezza dell’importanza della sicurezza, favorendo la conoscenza e il rispetto delle regole.