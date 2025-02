Share on Twitter

In data 1 febbraio 2025, il Commissario Regionale della Lega, Filippo Mancuso, ha convocato una prima riunione organizzativa alla presenza del Coordinatore Provinciale della Lega, Ing. Nicola Daniele, della Consigliera Comunale di Crotone, Avv. Marisa Cavallo, nonché di numerosi sostenitori, militanti e amministratori locali provenienti da tutto il territorio crotonese.

L’incontro si è rivelato altamente costruttivo e propositivo, affrontando diverse tematiche di cruciale importanza per il futuro del territorio. La Lega, oggi più che mai, sta offrendo risposte concrete con particolare attenzione al settore dei trasporti, delle infrastrutture e dello sviluppo economico

Uno dei punti centrali della discussione è stato il progetto della SS 106 Crotone-Catanzaro, infrastruttura strategica e fondamentale per il superamento dell’isolamento del territorio crotonese. Tale intervento rappresenta una svolta decisiva per favorire investimenti, migliorare la competitività del territorio e attrarre nuove realtà imprenditoriali. La realizzazione di questa opera sarà un motore di crescita per l’intera regione, potenziando le connessioni con il resto della Calabria e creando nuove opportunità occupazionali.







Nel corso del dibattito, è stato ribadito come il cambiamento oggi sia finalmente possibile grazie alla ritrovata compattezza del gruppo crotonese, fiducioso nel lavoro che potrà fare Filippo Mancuso nelle vesti di commissario regionale.

È stata sottolineata l’importanza di promuovere una coalizione di centrodestra ampia e inclusiva, aperta al contributo delle parti sociali e basata su una squadra di persone competenti e motivate, orientate esclusivamente all’interesse collettivo e non a vantaggi personali.

La Lega continuerà a lavorare con determinazione per dare risposte concrete al territorio, rilanciando Crotone e tutta la provincia attraverso un’azione politica forte e incisiva, capace di restituire ai cittadini nuove prospettive di crescita e benessere.