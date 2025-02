Lo Sci Club Pitagora scrive un nuovo capitolo della sua storia con il passaggio di consegne tra Andrea Tucci e il nuovo presidente Francesco Lavigna. Dopo anni di impegno e passione dedicati alla crescita del club, Tucci lascia la guida a Lavigna, che porterà nuove prospettive e idee innovative.

Da sempre, lo Sci Club Pitagora con quaranta anni di storia si dedica alla promozione dello sci per tutte le età, valorizzando la montagna e il territorio locale.

Gli sport di montagna infatti, offrono numerosi benefici fisici e mentali e per questo, lo Sci Club Pitagora invita tutti, giovani e meno giovani, ad aprirsi a questa esperienza unica.

Inoltre, con Lavigna Francesco alla presidenza, si apre un’era di cambiamento: per la prima volta, la guida del club passa a uno snowboarder, con qualifica professionale di Maestro di snowboard federale con specializzazione insegnamento bambini, segno di una visione più ampia degli sport invernali e con la sua esperienza nel mondo dell’intrattenimento e dello spettacolo arricchirà ulteriormente le attività del club, rendendolo ancora più dinamico e coinvolgente.

Con questo passaggio di testimone, lo Sci Club Pitagora guarda al futuro con entusiasmo, per accogliere nuove sfide e opportunità.

Le località montane della nostra regione saranno coperte tutte con figure professionali come maestri ed allenatori che coccoleranno i soci iscritti al club con giornate dedicate a sci e snowboard “Open Day” con trasferimenti in minibus direttamente dalle città che ne fanno richiesta, finalmente si potrà dire “si ci siamo” ai tanti genitori che da tempo aspettavano questo momento.

Allora viviamo la montagna insieme.







