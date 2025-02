Il Consorzio Provinciale per i Servizi Sociali, denominato Co.Pro.S.S. ha sottoscritto – nella mattina del 3 febbraio – 41 contratti con professionisti educatori, psicologi e assistenti sociali che prenderanno in carico 171 studenti della provincia di Crotone.

Il progetto – presentato nella Sala ‘Paolo Borsellino’ – alla presenza del Presidente della Provincia Sergio Ferrari – è volto all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità fisiche e sensoriali residenti all’interno del territorio crotonese. L’obiettivo da raggiungere è quindi il diritto allo studio per gli studenti più fragili.

Il Consorzio ha assunto la gestione dei servizi socio – assistenziali dei Comuni e ulteriori servizi nel campo sociale, educativo, culturale e ricreativo ormai da tre anni. Ha in organico figure sociali deputate all’assistenza e figure professionali deputate alla programmazione, progettazione, organizzazione e gestione dei servizi alle persone.







“Questo servizio aderisce perfettamente alla nostra mission e la nostra visione – ha dichiarato il Presidente Ferrari – e sono certo che, per il percorso formativo che avete maturato, avete senso di appartenenza professionale, forti della consapevolezza dei servizi che andrete ad erogare. Pertanto a me non resta che augurarvi buon lavoro e confidare in uno svolgimento di attività che possa essere positivamente percepita dal territorio come noi ci aspettiamo”.