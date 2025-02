Prosegue il percorso virtuoso promosso dal Comune di Crotone e da Akrea in materia di attuazione della raccolta differenziata.

Infatti, altre duecentoquattro famiglie, nel quartiere 42 alloggi (Unitaria) a partire dal 6 febbraio usufruiranno del servizio di raccolta porta a porta.

Già dallo scorso mercoledì 29 gennaio gli addetti Akrea stanno provvedendo a distribuire alle famiglie residenti, in comodato d’uso gratuito, le attrezzature per effettuare il nuovo servizio di raccolta differenziata “porta a porta”.







Per organizzare al meglio la raccolta differenziata, Akrea fornisce il kit di mastelli e/o carrellati necessari, nonché una tantum i sacchi a perdere e il relativo materiale informativo con le modalità operative.

Le vie interessate sono via Gioacchino da Fiore dal numero civico 1 al 27, via dei Turchi, via degli Albanesi, via degli Aragonesi e via degli Spagnoli.