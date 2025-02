Share on Twitter

Share on Facebook

Nella mattina del 3 febbraio è stata inaugurata la palestra dell’Istituto di istruzione superiore ‘S. Pertini- E. Santoni’ a seguito degli interventi di adeguamento funzionale e messa in sicurezza delle aree da gioco e degli impianti sportivi ad uso didattico, presso la struttura di Crotone.

I lavori sono stati finanziati per un importo di 250 mila euro da fondi PON ‘Per la scuola’ – Programma Operativo Complementare (POC).

Si è anche intervenuti sul quadro elettrico di controllo e sull’impianto di illuminazione, riscaldamento e di protezione ad oggi installato nell’ambiente della palestra. Sono state sostituite le porte di accesso alla struttura deteriorate e malfunzionanti.







ADVERTISEMENT

A tagliare il nastro il Presidente della Provincia Sergio Ferrari, il vice Presidente Fabio Manica con delega all’Edilizia Scolastica, la Dirigente scolastica Annamaria Maltese e il Sindaco di Crotone Vincenzo Voce.



“Oggi è un’altra bella giornata per il territorio dell’intera provincia di Crotone perché consegniamo all’istituto ‘Pertini-Santoni’ la palestra ristrutturata e riqualificata grazie ai fondi PON ‘Per la scuola’ – ha dichiarato il Presidente Sergio Ferrari -. Si tratta del quarto intervento fatto nel territorio provinciale dopo il Liceo Classico ‘Pitagora’, il Liceo Scientifico ‘Filolao’ e il Satriani di Petilia Policastro.

Oggi – prosegue il Presidente – consegniamo ai nostri ragazzi una palestra con tutti i requisiti di sicurezza affinchè si possa svolgere un’ attività sportiva in piena tranquillità. Siamo molto soddisfatti perché, nonostante le grandi difficoltà che le province hanno sulle loro spalle, riusciamo ad intercettare risorse extra bilancio e mettere in cantiere importanti lavori a disposizione della scuola. Perché per noi – conclude – la scuola è prima di tutto!”.