IC Papanice Alfieri, parte il progetto didattico Kroton Scuola

Conoscere la storia della nostra città per aumentare il senso di appartenenza delle giovani generazioni. È questo l’obiettivo del progetto pilota didattico Kroton Scuola, promosso da I Krotoniati.

Il percorso è stato presentato stamattina, nei locali della scuola primaria plesso Margherita, alla presenza dell’assessore alla Pubblica Istruzione, Nicola Corigliano, della dirigente scolastica dell’IC Papanice Alfieri, Franca Gisella Parise, e di Tatiana Risoleo e Luciana Proietto, rispettivamente coordinatrice e formatrice del progetto.







ADVERTISEMENT

Il percorso, per quest’anno in via sperimentale, interesserà in particolare gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado dell’istituto.

L’assessore Corigliano ha sottolineato come questa iniziativa serva a far capire ai più giovani come la nostra città sia ricca di storia e di un patrimonio culturale da valorizzare, facendo nascere negli studenti la consapevolezza che questa ricchezza possa diventare un impulso per la promozione del turismo e un deterrente per lo spopolamento.

La dirigente scolastica Parise ha aggiunto, rivolgendosi agli alunni presenti, che il patrimonio culturale costituisce la loro ricchezza, un potenziale di cui spesso non siamo consapevoli. Studiarlo e conoscerlo, ha continuato Parise, significa capire come ritornare alla grandezza del passato.

“Il progetto” – ha spiegato Risoleo – “si articolerà in lezioni in aula con esperti, attività in esterno con visite al centro storico e ai musei, e laboratori archeologici.”