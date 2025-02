BRUXELLES – La Calabria continua a rafforzare la sua presenza nel panorama del turismo europeo grazie all’investimento di Ryanair. Eddie Wilson, CEO di Ryanair DAC, ha annunciato nuove rotte per la regione e ha sottolineato il crescente interesse della compagnia aerea per questo territorio. L’occasione per l’annuncio è stata l’evento “Calabria straordinaria” al Parlamento europeo, organizzato dall’eurodeputata di Forza Italia, Giusi Princi.

“Penso che ci saranno altre rotte. Abbiamo già ordinato 340 aerei e non vedo alcun motivo per cui non dovremmo continuare a investire in Calabria. L’Italia è il nostro mercato più grande” ha dichiarato Wilson ai cronisti presenti all’evento. Il CEO ha evidenziato come la Calabria rappresenti una delle destinazioni più nuove in Europa, ancora poco conosciuta dal turismo internazionale, e che le prospettive di crescita siano molto promettenti.

Ryanair ha già annunciato le nuove rotte per l’anno in corso, ma l’obiettivo è garantire collegamenti anche nella stagione invernale. “Prima avevamo un solo aereo a Lamezia, ora ne abbiamo quattro nella regione, con un investimento di 400 milioni: un aereo in più a Lamezia, più due a Reggio Calabria e Crotone. È una grande piattaforma per la crescita e siamo molto soddisfatti della partnership”, ha aggiunto Wilson.







ADVERTISEMENT

L’abolizione dell’addizionale municipale, secondo il CEO di Ryanair, ha giocato un ruolo cruciale nello sviluppo della connettività aerea della Calabria. Grazie all’accordo con la Regione, che ha investito negli aeroporti e nella compagnia, è stato possibile sbloccare il grande potenziale del territorio.

Con quasi 3 milioni di passeggeri in entrata e in uscita previsti, la Calabria si prepara a una nuova era di crescita turistica e di sviluppo economico, confermandosi una destinazione sempre più attrattiva per i viaggiatori europei.