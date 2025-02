MANDATORICCIO (CS), lunedì 3 febbraio 2025 – Una strada a quattro corsie, invece che a cinque, da realizzarsi, lato monte, a soli due chilometri dall’attuale tracciato; che possa salvaguardare le aree produttive, archeologiche e turistiche e garantire, allo stesso tempo, una maggiore accessibilità ai comuni dell’entroterra. C’è anche il sì dell’Amministrazione Comunale di Mandatoriccio alla proposta dei Sindaci della fascia jonica, da Crosia a Crotone, per il progetto della nuova SS 106.

GRISPINO: CON MODIFICA SVINCOLO CARIATI – MANDATORICCIO

Questa nuova proposta – dichiara il Primo Cittadino Aldo Vincenzo Grispino, che ha partecipato all’incontro tenutosi nei giorni scorsi nella sede dell’Ente Provincia di Crotone – oltre ai vantaggi per i comuni interessati, prevede la riduzione dei costi di realizzazione dell’opera, strategica per il territorio. Dagli iniziali 15 miliardi di euro previsti, infatti, si passerebbe a un investimento di 4,3 miliardi di euro.







GARANTIRE COLLEGAMENTO ENTROTERRA E MAGGIORE SICUREZZA CON 4 CORSIE

Tutti i comuni interessati dall’infrastruttura hanno espresso parere favorevole al nuovo tracciato e anche la Regione Calabria ha già dato il proprio assenso all’opera. Entro un mese è previsto un nuovo incontro per l’approvazione nella conferenza dei servizi, passaggio necessario per avviare la richiesta di modifica del tracciato. Bisogna fare squadra – aggiunge il Sindaco – per sostenere l’iniziativa e accelerare i tempi di realizzazione. Il Comune, insieme agli altri comuni interni, trarrà grandi benefici da questa infrastruttura, grazie al previsto svincolo tra Cariati e Mandatoriccio, che favorirà i flussi turistici e lo sviluppo economico della zona. Senza dimenticare che investire in questa opera significa anche aumentare la sicurezza stradale e ridurre la mortalità sulla SS 106.

ELETTRIFICAZIONE SIBARI-CROTONE, PARERE FAVOREVOLE DEL COMUNE

Oltre a sostenere il progetto del tracciato alternativo per la SS 106, l’Amministrazione Comunale, nei giorni scorsi, ha dato anche parere favorevole alla richiesta di Enel per la realizzazione di una cabina di supporto nei pressi del tracciato ferroviario, intervento necessario per i lavori in corso di elettrificazione della tratta Sibari-Crotone. L’elettrificazione ferroviaria – conclude Grispino –rappresenta un’azione concreta per potenziare i collegamenti e rendere il trasporto ferroviario più efficiente e sostenibile. – (Fonte: Comune di Mandatoriccio – Lenin Montesanto/Contenuti Strategie & Lobbying).