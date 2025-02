PALLAGORIO – Un tuffo nella storia e nei sapori di una tradizione millenaria: sabato 8 febbraio alle ore 20.00 Fili Meridiani ha organizzato con Indipendent Restaurant Bar un evento unico dedicato alla cucina arbëreshe e albanese. Un’occasione imperdibile per scoprire piatti antichi, tramandati di generazione in generazione, che raccontano la cultura e l’identità di un popolo.

L’iniziativa, realizzata dall’associazione Fili Meridiani, promette di offrire non solo un’esperienza gastronomica autentica, ma anche un viaggio attraverso storie di famiglia, sapori intensi e gesti che resistono al tempo.

Il menù: un ponte tra passato e presente

Dimenticate il solito aperitivo: per questa serata speciale, il menù sarà un omaggio alle tradizioni culinarie dell’Arbëria e dell’Albania. Tra i piatti in degustazione:

Petugha calde, frittelle morbide e saporite;

Dromësat, la cosiddetta “pasta benedetta”, condita con sugo fresco;

Shtridhëlat, una pasta fatta a mano, servita con ragù di vitello e suino;

Shtipuratë, il pane antico della tradizione arbëreshe;

Byrek, la famosa sfoglia ripiena

Shpeca me Mas, peperoni ripieni tipici della cucina albanese.

Il tutto accompagnato dai vini d’Arbëria della cantina di Gianni Lonetti, una chicca per gli appassionati di enologia.

A rendere l’evento ancora più coinvolgente sarà lo show cooking con Rosina, custode della tradizione culinaria locale, che svelerà i segreti della preparazione di alcuni piatti tipici, offrendo agli ospiti la possibilità di “mettere le mani in pasta” e scoprire la magia della cucina arbëreshe.

La serata sarà accompagnata anche dai grandi classici della musica arbëreshe, per un’atmosfera che promette di far vivere ai partecipanti l’autenticità e il calore della cultura arbëreshe.

La dichiarazione di Ettore Bonanno

Entusiasta dell’iniziativa, Ettore Bonanno, responsabile di Fili Meridiani, sottolinea l’importanza di eventi come questo per la valorizzazione dell’identità arbëreshe:

“La nostra cucina è un patrimonio fatto di memoria, condivisione e appartenenza. Attraverso il cibo raccontiamo la nostra storia e la nostra cultura, con la consapevolezza che le tradizioni vanno vissute e tramandate. Questa serata è un’opportunità per immergersi nei sapori dell’Arbëria e riscoprire piatti che parlano di radici, di legami e di territori. Siamo felici di poter contribuire a far conoscere questa straordinaria eredità gastronomica.

Protagonista dello show cooking, Rosina Marra, profonda conoscitrice della cucina arbëreshe, esprime la sua emozione nel poter condividere il suo sapere:

“Per me cucinare significa raccontare chi siamo. Ogni piatto della nostra tradizione ha una storia, una memoria familiare, un legame con il passato. Sono felice di poter mostrare come si preparano alcuni dei piatti più antichi della nostra cultura e far riscoprire il valore del cibo fatto con le mani, con il cuore e con il rispetto per la tradizione. Sarà una serata speciale, in cui il cibo parlerà per noi. Voglio ringraziare Lucia Martino di Frasicneto, presidente dell’Ass. Vorea per i preziosi consigli e per avermi trasmesso i segreti delle shtridhëlat”.