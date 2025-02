Il 27 gennaio 2025, l’Istituto I.S. Gangale di Cirò Marina ha ospitato la selezione d’Istituto per i Campionati di Filosofia, XXXIII Edizione, dell’anno scolastico 2024-2025 con la partecipazione di numerosi studenti delle classi del Liceo Classico.

La commissione di valutazione, composta da Alfonso Lettieri, Angela Ciconte, Viviana Simona Cersosimo, Claudia Piluso e Giulia Barberio, ha curato l’analisi dei lavori. I partecipanti hanno affrontato prove su quattro tematiche fondamentali: Ambito Teorico, Ambito Politico, Ambito Etico e Ambito Estetico, con brani tratti da autori come Wittgenstein, Popper, Aristotele e Wilde.

Gli studenti hanno affrontato il tema della filosofia come pratica viva, di riflessione politica sul governo e la società, dell’importanza dell’amicizia nella filosofia etica, e della bellezza come eterno contrasto al tempo. Le tracce proposte hanno invitato a un’analisi profonda di questi argomenti, sollecitando i partecipanti a esprimere pensieri originali e critici.

Dalla Selezione d’Istituto, sono emersi i vincitori che parteciperanno alla Selezione Regionale. Per la Sezione A in lingua italiana, i candidati selezionati sono Carmen Malena (5A) e Eleonora D’Errico (5A), entrambi con punteggi eccellenti. Per la Sezione B in lingua straniera, sono stati scelti Dalai Papaianni (5A) e Ludovica Malena (4A), che parteciperanno alla competizione regionale con la lingua straniera inglese.







Graduatoria Finale

Ecco la graduatoria per la Sezione A in lingua italiana:

1. Carmen Malena

2. Eleonora D’Errico

3. Ludovica Tosto

4. Francesco Palopoli

5. Vittoria Albanese

6. Filomena Cilidoni

7. Chiara Marinelli

8. Giovanna Iuzzolini

9. Elenia Cilidoni

10. Irene Defilippis

11. Cristian Anania

E per la Sezione B in lingua straniera:

1. Dalai Papaianni

2. Ludovica Malena

La Dirigente scolastica Emanuela Antonella Lucirino ha espresso soddisfazione per la partecipazione degli studenti, sottolineando l’importanza del progetto:

“Ho tenuto molto a questa attività progettuale e sono rimasta soddisfatta della partecipazione motivata da parte degli studenti. Ringrazio i miei docenti per il lavoro effettuato e per il supporto offerto agli studenti in questa significativa esperienza formativa.”

I Campionati di Filosofia (ex Olimpiadi di Filosofia) sono una competizione promossa dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, gli Uffici Scolastici Regionali, la Società Filosofica Italiana, l’Associazione Philolympia e l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Paolo Boselli di Torino. Questi campionati fanno parte del Programma annuale Valorizzazione Eccellenze del Ministero dell’Istruzione.

Destinati agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, delle scuole italiane all’estero, e delle scuole internazionali, i campionati hanno l’obiettivo di promuovere, sostenere e sviluppare le potenzialità didattiche e formative della filosofia, stimolando la riflessione critica e argomentativa.

I partecipanti, in modo gratuito, potevano iscriversi alla Sezione A (in lingua italiana) o alla Sezione B (in lingua straniera), che prevedevano gare articolate in diverse fasi: Istituto, Regionale, Nazionale e, per la Sezione B, Internazionale. La competizione consisteva nella redazione di un saggio filosofico, e mirava a favorire un confronto intellettuale tra studenti, docenti e istituzioni culturali, mettendo in rilievo l’importanza della filosofia nella formazione di cittadini consapevoli e critici.