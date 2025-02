Share on Twitter

饾棖饾椂饾椏饾椉虂 饾棤饾棶饾椏饾椂饾椈饾棶 si aggiudica un prestigioso riconoscimento e ottiene dal Ministero della Cultura, 饾棖饾棽饾椊饾棽饾椆饾椆 – 饾棖饾棽饾椈饾榿饾椏饾椉 饾椊饾棽饾椏 饾椂饾椆 饾椆饾椂饾棷饾椏饾椉 饾棽 饾椆饾棽饾榿饾榿饾槀饾椏饾棶 e da Anci, l’autorevole qualifica di

Questo titolo 猫 il frutto dell’impegno profuso in questi anni dall’Amminitrazione Comunale, dalle Associazioni presenti sul territorio e da semplici cittadini, verso la promozione della lettura, della cultura e dell鈥檈ducazione.

La lettura come strumento fondamentale per la crescita individuale e collettiva, rendendo la cultura sempre pi霉 accessibile a tutti.

Con tale riconoscimento, Cir贸 Marina avr脿 accesso a bandi speciali per finanziare progetti dedicati alla promozione della lettura, creando nel contempo occasioni per valorizzare la cultura nel e del nostro territorio.







Si tratta di un’opportunit脿 importante per continuare a far crescere la passione per i libri, specialmente tra i pi霉 giovani.

Con orgoglio presentiamo e iniziamo queste attivit脿 con gli appuntamenti di Febbraio, protagonisti i libri ed i loro autori.

Vi aspettiamo, curiosi e numerosi per i primi tre appuntamenti in programma