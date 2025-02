Dopo lo stanziamento delle risorse a valere sulle royalties a seguito dello sblocco da parte della Regione Calabria, nell’ambito delle misure in materia di riqualificazione ambientale, la Giunta comunale, su proposta del Vicesindaco e Assessore al Verde Pubblico, Sandro Cretella, ha varato il piano di azioni in materia di verde pubblico per le annualità 2025 e 2026.

Un milione e quattrocentomila euro, subito disponibili per un piano di concrete azioni immediatamente cantierabili di sviluppo ed incremento del verde cittadino nelle prossime due annualità.

Così come nello scorso anno, il piano è strutturato in azioni attinenti:

l’acquisto di nuovi mezzi e attrezzature

fornitura di prati, fioriture, alberature e siepi

fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche ed arredo urbano

servizi di sistemazione impianti irrigui e piantumazioni

servizi di progettazione e opere di manutenzione in parchi, ville, rotatorie e assi viari da attrezzare a verde.

Attraverso tale analitico piano di azioni l’amministrazione realizzerà, fra le tante iniziative:







la riqualificazione a verde di oltre 25 aree cittadine

il rimpolpo di oltre 20 viali alberati

la fornitura stabile di alberature e fioriture per le due annualità

per le due annualità la ricostituzione a verde di interi assi viari

l’ allestimento di attrezzature ludiche e nuovo arredo urbano in una decina di nuove aree sia centrali che periferiche

in una decina di nuove aree sia centrali che periferiche attività di ripristino e riqualificazione di parchi e aree verdi cittadine

il ripristino di fontane comunali e tante altre progettualità.

Verrà completata la riqualificazione a verde della strada parco di Via Peppino Impastato, si interverrà sull’asse viario di Via Giacomo Matteotti, verranno rimpolpati con tante nuove alberature gli assi di:

Via Gioacchino da Fiore

Via Giovanni Paolo II

Via Saffo

Via Torino

Via 25 Aprile

Via Venezia

Via Reggio

e tante altre vie cittadine.

Si interverrà nel quartiere di Poggio Verde, a Papanice ed in tante periferie. Nuove attrezzature ludiche saranno installate nel quartiere Bernabò, in Contrada Margherita, a Papanice, al Parco delle Mimose ed in tante altre aree verdi.

In merito a tale importante piano di azioni, il Vicesindaco e Assessore al Verde Pubblico Sandro Cretella dichiara:

«Il programma dell’amministrazione Voce poneva quale punto strategico l’obiettivo di una città più verde. Dopo il primo stanziamento di 700.000 euro nell’anno 2024, attraverso il quale siamo riusciti a realizzare un consistente incremento arboreo per oltre 300 unità, tante nuove siepi, oltre 7000 metri di nuovi prati, sei nuove aree ludiche in centro e in periferia e tanto altro ancora, siamo riusciti a mantenere la medesima dotazione anche per gli anni 2025 e 2026 con il conseguente appostamento in bilancio.

Questo piano di azioni, si può a questo punto affermare con certezza, insieme a quello già realizzato nell’anno trascorso, darà alla città un volto più decoroso, ordinato, moderno e più sostenibile dal punto di vista ambientale».*