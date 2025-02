Grande giornata di sport oggi per la nostra società, che ha preso parte al Campionato Regionale Master 2025!

I risultati ottenuti ci riempiono di orgoglio!

Dopo aver rifondato quasi interamente la nostra squadra all’inizio di questa stagione, il duro lavoro sta finalmente dando i suoi frutti.

Ci piazziamo al quarto posto su 24 società partecipanti, conquistando 30 medaglie al collo dei nostri atleti, nello specifico:

17 medaglie d’oro

7 d’argento

6 di bronzo

Ad impreziosire il tutto, i tre record regionali ottenuti!







Il primo nella staffetta 4×50 mista composta da Fantasia – Scerra – Giuliano – Alampi, il secondo e il terzo dalla strepitosa Giada Maiorano nei 100 misti e nei 50 farfalla!

I nostri tecnici Angelo Greco e Roberto Fantasia sono molto soddisfatti e fiduciosi per il futuro.

Le parole del mister Roberto Fantasia:

“La nostra squadra è decisa a continuare su questa strada, lavorando insieme per raggiungere nuovi traguardi. Purtroppo, in questa manifestazione, per motivi di salute mancavano all’appello tanti veterani: abbiamo nuotato anche per loro! Dopo tanti anni alla guida del settore agonistico della Kroton, non ricordo una squadra così unita e performante.”

Un enorme grazie ai nostri sponsor, @Farmacia Conforti srl di Giuseppe Conforti e Autofficina Oppido, per aver sostenuto il nostro progetto.

Insieme, siamo pronti ad affrontare le prossime sfide con l’entusiasmo e la passione che ci unisce da sempre.

In acqua per noi:

Alampi Piero, Alessi Gianluca, Arcuri Matteo, Blaconà Salvatore, Conforti Giuseppe, Colurcio Martina, Giardino Salvatore, Giuliano Salvatore, Greco Anselmo, Greco Angelo, Fantasia Orlando, Fantasia Roberto, Liuzzo Luca, Maiorano Giada, Oppido Giuseppe, Panetta Bruno, Scerra Francesco, Santoro Giuseppe, Viola Gianluca.