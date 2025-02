La Lega navale di Crotone è stata riconosciuta quale Centro di formazione territoriale (CFT).







Un riconoscimento prestigioso che apre la strada a numerose attività future, che sarà possibile realizzare in autonomia (con l’impiego di professionalità interne alla Sezione) oppure in collaborazione con altri enti o istituzioni. Nell’esprimere grande orgoglio e soddisfazione per il traguardo raggiunto da una sezione che a breve festeggerà ben 92 anni di vita, il presidente Gianni Liotti preannuncia che il primo passo – peraltro già avviato – sarà quello di “organizzare i corsi Base per istruttori di vela, in ottemperanza ad uno dei principi cardine della Lega navale italiana, quello di promuovere la cultura del mare”.

L’organizzazione dei corsi per istruttore di vela (in programma anche quelli Costiero e di Altura) è solo la prima di una serie di attività che sarà possibile avviare grazie al riconoscimento come CFT. Attività di carattere scientifico, per esempio, che potranno essere svolte in collaborazione con gli atenei calabresi o attraverso il protocollo d’intesa firmato con l’Unical. Oppure attività didattiche o di divulgazione da realizzare anche grazie al protocollo d’intesa appena rinnovato con il polo tecnologico “Donegani-Ciliberto”.



Il protocollo, siglato dalla dirigente scolastica Laura Laurendi e dal presidente Liotti, è finalizzato “all’attivazione di iniziative volte a promuovere tra i giovani studenti l’amore per il mare e per lo sport”, ed “allo sviluppo della cultura marinara, della nautica da diporto della pratica di vela, canoa o altri sport nautici”. Istituto scolastico e Lega navale si impegnano, pertanto, a “partecipare a corsi di vela, windsurf, canoa, pesca sportiva con l’ausilio di istruttori qualificati; partecipare insieme a manifestazioni o eventi sportivi di tipo nautico; partecipare a visite a musei, arsenali, porti; concordare possibilità di imbarco, per attività di addestramento, sulle unità da diporto messe a disposizione dai soci della Lega navale; partecipare a concorsi letterari sul tema della cultura del mare; partecipare agli imbarchi sulle navi scuola ‘Amerigo Vespucci’ e ‘Palinuro’, per il tramite della presidenza nazionale della Lega navale italiana”.