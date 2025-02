Share on Twitter

Share on Facebook

Cirò Marina, la forza del territorio.

Un progetto per raccontare l’amore a Cirò Marina sui social.

L’iniziativa coinvolge studenti, cittadini, associazioni e chiunque abbia Cirò Marina nel cuore, per esprimere attraverso frasi, poesie e lettere il legame con la propria terra.

CIRÒ MARINA – Parlare di un luogo non significa solo descriverne le bellezze, ma raccontare il sentimento che lega le persone alla propria terra. Ed è proprio su questo che si basa “Parlami d’Amore Cirò Marina”, l’iniziativa digitale di Cirò Marina in Pillole che invita tutta la comunità – sia chi vive a Cirò Marina sia chi è lontano – a esprimere, attraverso parole, poesie e pensieri, il proprio amore per il paese.

L’iniziativa è aperta a tutti: studenti, anziani, e a tutti i cittadini, alle associazioni e cirotani emigrati, che potranno partecipare con messaggi, lettere o versi che celebrino Cirò Marina, il suo mare, le radici, i ricordi, la cultura e le sue tradizioni. L’obiettivo è trasformare queste dichiarazioni d’amore in un grande racconto collettivo, che sarà diffuso sui social e nelle testate giornalistiche per creare una memoria digitale condivisa.

Un’iniziativa che parte dal cuore della comunità

I social media rappresentano oggi un mezzo potente per valorizzare un territorio e rafforzare il senso di appartenenza. “Parlami d’Amore Cirò Marina” nasce proprio con questa intenzione: non solo raccontare il paese attraverso immagini, ma far emergere le emozioni più profonde di chi lo vive e lo ama, ovunque si trovi.

“Voglio raccogliere le voci di chi ha un legame speciale con Cirò Marina e trasformarle in un patrimonio condiviso,” spiega l’organizzatore. “Ogni parola, ogni pensiero scritto dai cittadini sarà parte di una narrazione collettiva che racconta non solo un luogo, ma un’identità.”

L’iniziativa ha già raccolto le prime adesioni da parte di scuole, poeti, scrittrici e associazioni del territorio, che hanno deciso di partecipare con entusiasmo. Si sta ora lavorando alla programmazione per attuare l’iniziativa nel modo più coinvolgente possibile, creando occasioni di condivisione e partecipazione attiva.







ADVERTISEMENT

Nè parla anche la Radio di Francesco Latella “Radio Studio 97-Crotone”.

A dare ulteriore valore al progetto sarà il contributo della redazione giornalistica Il Cirotano, che, grazie alla visione e al supporto del suo fondatore e CEO Giuseppe Benevento, pubblicherà a fine iniziativa le frasi, poesie e lettere raccolte, dando loro uno spazio concreto e duraturo oltre il digitale.

Come partecipare?

L’iniziativa è aperta a tutti coloro che sentono un legame con Cirò Marina, sia che vivano ancora qui, sia che siano lontani. Partecipare è semplice:

Scrivere una frase, una poesia o una lettera d’amore per il paese;

Dedicare un messaggio alle nuove generazioni per tramandare l’amore per il territorio.

I testi potranno essere condivisi tramite Instagram, Facebook e TikTok, utilizzando l’hashtag #ParlamiDAmoreCM e taggando @ Cirò Marina in Pillole per permetterne la diffusione. Le migliori testimonianze verranno pubblicate sui canali ufficiali dell’iniziativa come post a fine iniziativa, diventando parte di una raccolta digitale che darà voce al sentimento collettivo per Cirò Marina.

Un racconto che guarda oltre

“Parlami d’Amore Cirò Marina” è solo il primo passo di un progetto più ampio nato per valorizzare il territorio attraverso i social media, raccontando Cirò Marina con autenticità, emozione e partecipazione attiva della comunità.

Perché Cirò Marina non è solo un luogo da visitare, è un territorio da vivere, amare e riscoprire ogni giorno, di ogni anno.