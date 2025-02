Lo scorso fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina, congiuntamente alle Squadre di Intervento Operativo del 14° Battaglione Calabria, hanno effettuato una serie di servizi straordinari di controllo del territorio nel centro cittadino, finalizzati al rispetto del Codice della Strada e della normativa in materia di sostanze stupefacenti. Nell’ambito dei servizi, sono state controllate novantasei persone e sessantanove veicoli, sono state elevate dieci contravvenzioni al Codice della Strada, sequestrate tre auto, ritirata una patente di guida e denunciata alla Procura della Repubblica di Crotone una persona per il porto ingiustificato di un coltello di 14 cm. Particolare attenzione, poi, è stata dedicata alla normativa in materia di stupefacenti: i Carabinieri hanno effettuato sette perquisizioni, e, con l’ausilio di unità cinofila del Gruppo del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Crotone, hanno rinvenuto, in un terreno di libero accesso, circa 7 grammi di marijuana e circa 120 grammi di cocaina pura, non suddivisa in dosi: sostanza, questa, che immessa sul mercato avrebbe consentito di guadagnare fino a 30.000 euro.







