Volontariato Bene Comune: L’Anteas Calabria intitola al Volontariato la prima piazza in Calabria.

Si terrà a Crotone il 7 febbraio alle ore 10.00 la manifestazione che celebra il VOLONTARIATO BENE COMUNE, l’Anteas Calabria APS intitolerà la Piazza nei pressi dell’IC Alcameone in via Giovanni Paolo II,330, per l’occasione sarà posizionata una panchina per supportare la socializzazione intergenerazionale della comunità del quartiere. Benedice Don Stefano Cava Direttore Caritas Diocesana di Crotone, in presenza di autorità civili, militari, parti sociali ed enti pubblici.

Nello stesso giorno alle 10.30 è previsto il Convegno Volontari nel futuro moderato dalla Project Manager Anteas Graziella Catozza e sarà ospitato nell’aula del IC Alcmeone, sono previsti i saluti del Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Iannone e del Sindaco di Crotone Vincenzo Voce. Introdurrà il Presidente Anteas Calabria APS Cataldo Nigro. I giovani studenti dell’IC Alcmeone dialogheranno con il sociologo e ricercatore nel campo del Terzo Settore Prof. Renato Frisanco e concluderà il Convegno il Presidente Anteas Nazionale Giuseppe De Biase.







La manifestazione sarà un’occasione importante per riflettere sul valore del volontariato nel futuro, un bene relazionale capace di generare altri beni relazionali. L’iniziativa di Anteas Calabria APS si pone l’obiettivo di stimolare una riflessione collettiva sull’importanza di valori chiave dell’essere volontario spesso considerati retorici, ma che necessitano di essere riscoperti, valorizzati e profusi in un’ottica di umanità, coscienza civica e lungimiranza.

L’evento è stato organizzato nelle attività del Progetto A Spasso di Anteas Calabria APS

DECRETO N 20245 DEL 27.12.2023 AVVISO PER IL SOSTEGNO DI PROGETTI DI RILEVANZA LOCALE PROMOSSI DA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 72 E 73 DEL D.LGS. N. 117/2017, CODICE DEL TERZO SETTORE. FONDI ADP 2022 -2024.