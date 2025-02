Ammontano ad oltre 16 milioni di euro i pagamenti effettuati negli ultimi giorni dall’organismo pagatore Arcea in favore degli agricoltori calabresi.

Ne dà notizia l’assessorato regionale all’Agricoltura, la cui delega è assegnata dall’assessore Gianluca Gallo.







Segnatamente, sono stati liquidati 1.032.586,84 euro per la misura Sra 01 (produzione integrata); 12.300.164,45 euro per la misura Sra 29 (produzione biologica) e 1.800.874,72 euro per misura Sra 30 (benessere animale), per un totale di 15.133.626,01 euro cui vanno ad aggiungersi 1.283.190 euro, liquidati a titolo di Domanda Unica per l’anno 2023.

A tal proposito, precisa Arcea, il relativo elenco è costituito dalle domande inserite in elenco a seguito di positiva conclusione delle verifiche collaborative.