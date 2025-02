Il Presidente della Provincia di Crotone, Sergio Ferrari, ha inoltrato una nota al Commissario Asp, Antonio Brambilla, al Direttore sanitario dell’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone, Pasquale Mesiti, e per conoscenza anche al Governatore della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

L’attenzione del Presidente Ferrari, in questa circostanza, è rivolta alla delicata situazione della rete di emergenza-urgenza territoriale e alle difficoltà di gestione delle postazioni medicalizzate presenti nei sub-distretti.

“Attualmente” – scrive Ferrari – “il servizio consta di 3 postazioni medicalizzate (Crotone – Cirò Marina – Mesoraca) con un fabbisogno di almeno 18 medici a copertura totale dei turni, che purtroppo nella realtà vede turnare solo 6 medici (2 per ogni postazione) e solo quando si è a pieno regime. Spesso, sempre più frequentemente” – precisa Ferrari – “ci segnalano che soprattutto nei turni serali o notturni, un unico medico si trova a dover servire tutto il territorio provinciale o grandissima parte dello stesso. Già questo sarebbe sufficiente a definire insostenibile il servizio, ma purtroppo capita anche di peggio. Ci riferiamo alle eventualità nelle quali si renda necessario trasferire qualche paziente dal Pronto Soccorso di Crotone ad altra struttura ospedaliera… In queste circostanze, frequentemente, viene precettato il medico in forza al 118 (a volte unico presente in tutto il territorio provinciale) per operare il trasferimento, lasciando sguarnito l’intero territorio provinciale del medico di emergenza/urgenza”.

La volontà del Presidente Ferrari è di mantenere alta l’attenzione sulla spinosa questione, che si prefigura ancor più difficile da gestire con l’arrivo della bella stagione e l’abbondante flusso di turisti che caratterizza i periodi di primavera-estate nel territorio crotonese.

“Ritengo mio preciso dovere istituzionale” – ha scritto Ferrari ai vertici Asp – “porre alla sua e vostra attenzione anche delle possibili soluzioni per invertire quello che, anche alle porte della stagione estiva, potrebbe trasformarsi in una vera e propria emergenza nell’emergenza”.

Si chiede di verificare la possibilità di predisporre che, in caso di trasferimento dal Pronto Soccorso di Crotone verso altra struttura, sia sempre incaricato un medico ospedaliero e che in nessun caso venga sottratto al territorio il medico (a volte unico!) in forza al servizio 118.







ADVERTISEMENT

In secondo luogo – prosegue il Presidente – verificare la possibilità di potenziare con almeno 6 unità mediche (2 medici in più per ogni postazione medicalizzata), coinvolgendo i medici cubani, prevedendo per gli stessi la necessaria formazione, e nel frattempo valutare l’immediato inserimento con affiancamento da parte dei medici attualmente in servizio, o magari servendosi dell’esperienza del personale infermieristico con maggiore anzianità di servizio.

A tal proposito, ricordando le enormi difficoltà in cui versa da anni il comparto sanità calabrese e gli sforzi messi in campo dal Presidente Occhiuto per riparare anni di immobilismo, Ferrari ribadisce ai vertici Asp: