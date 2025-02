Dopo anni trascorsi all’estero, Giuseppe ha deciso di tornare nella sua terra natale per realizzare un sogno. Nato a Cariati e cresciuto a Cirò Marina, all’età di 14 anni si è trasferito in Germania per raggiungere i suoi fratelli, iniziando a lavorare nel settore della ristorazione. Per tre anni ha fatto esperienza come insalatiere e lavapiatti in un ristorante, apprendendo i segreti della cucina e sviluppando una grande passione per la pizza.

Nel 2021, insieme al fratello Raffaele, ha aperto la pizzeria “La Fenice” a Lengdorf, nei pressi di Monaco di Baviera. Qui ha affinato le sue competenze e conquistato una clientela affezionata, portando un pezzo di tradizione italiana in terra tedesca.

Tuttavia, il richiamo della sua terra d’origine è stato troppo forte per ignorarlo. Nel novembre 2024, Giuseppe ha preso la decisione di tornare a Cirò Marina per avviare una nuova avventura imprenditoriale.







Il grande giorno è arrivato: domani, sabato 8 febbraio, alle ore 17:30, inaugurerà la sua nuova pizzeria “Via Vai”, situata in Via Lungomare Stefano Pugliese 93, insieme a sua moglie Karmen. Un progetto che rappresenta non solo un ritorno alle origini, ma anche una scommessa sulla sua terra, sulle sue potenzialità e sul desiderio di offrire ai suoi concittadini una pizza dal sapore autentico.

L’invito è aperto a tutti: amici, parenti e cittadini di Cirò Marina sono attesi per celebrare questa nuova avventura gastronomica.

Un ritorno carico di emozione e speranza, simbolo di come le radici possano sempre riportare a casa chi ha il coraggio di seguire i propri sogni.