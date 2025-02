Share on Twitter

18ª giornata: Ascoli-Crotone 2-1

ASCOLI: Sciammarella, Deriu (41’st Nobile), Ciccanti, Giacomazzi (18’st Dodde), Zagari, Di Teodoro, Cerbone (30’st Di Salvatore), Lo Scalzo (30’st De Witt), Colaiacomo (18’st Madonna), Lattanzi, Gorica. All. Ledesma

CROTONE: Borrelli, Primerano, Pagano, Bianchi, Galardo, Maffei, Vrenna (43’st De Rosa), Sgro, Wukanya, Cantisani (16’st Caccioppoli), Terrasi (35’st Simigliani). All. Lomonaco

Arbitro: Palma di Napoli

Reti: 25’pt Bianchi (C), 33’pt Colaiacomo (A), 40’pt Cerbone (A)

Espulso: 44’st Dodde (A)