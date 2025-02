Tabellino:



Crotone: Sassi; Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale, Giron; Gallo, Vinicius (38’st Stronati), Vitale (35’st Silva), Tumminello (38’st Schirò), Oviszach (35’st Ricci); Gomez (22’st Murano). A disp.: D’Alterio, Martino, Cocetta, Groppelli, Piras, Rispoli, Armini, Cantisani, Vilardi. All. Longo

Potenza: Alastra; Novella, Riggio, Verrengia, Rillo; Siatounis, Felippe (26’st Selleri), Castorani (17’st Erradi); Rosafio (17’st Schimmenti), Caturano (26’st D’Auria), Petrungaro (36’st Ferro). A disp. : Cucchietti, Galiano, Galletta, Milesi, Valisena, Mazzeo, Burgio, Landi, Bachini. All. De Giorgio

Arbitro: Leone di Barletta

Reti: 25’pt e 28’st Tumminello (C), 15’st Gomez (C), 32’st Murano (C), 42’st D’Auria (P)

Ammoniti: Vinicius (C)

Espulso: Siatounis (P) al 27’st

Spettatori: 3.753







