L’uomo era scomparso dalla mattina di ieri, gettando nel panico la famiglia, che aveva subito lanciato un appello sui social. Il ritrovamento ha posto fine a ore di grande preoccupazione.

Luciano Marra, dipendente comunale di San Giovanni in Fiore, è rientrato a casa dopo essere scomparso dalla mattina di ieri, intorno alle 7. La sua assenza aveva fatto scattare l’allarme tra i familiari, che in serata avevano diffuso un appello sui social per ottenere informazioni utili al suo ritrovamento.

Le ricerche si sono concluse con un lieto fine nel tardo pomeriggio di oggi, quando i carabinieri di San Giovanni in Fiore hanno individuato Marra in un negozio di abbigliamento. L’uomo, 55 anni, era in buone condizioni fisiche, nonostante abbia trascorso la notte fuori casa.







Oltre ai social, la famiglia aveva anche allertato le forze dell’ordine, coinvolgendo sia i carabinieri che la Protezione civile. Secondo alcune testimonianze, nella giornata di ieri Marra sarebbe stato visto dagli agenti della Polizia locale mentre saliva su un autobus diretto a Cosenza.

Ora, con il suo ritorno a casa, si conclude un incubo per i familiari, che hanno potuto tirare un sospiro di sollievo dopo ore di ansia e apprensione.