Appello a Occhiuto per la riorganizzazione dei laboratori di analisi: mancano strumenti e personale

La comunità del nostro territorio è esasperata dalla situazione attuale. È inaccettabile che i cittadini debbano pagare di tasca propria per servizi essenziali che dovrebbero essere garantiti dal sistema sanitario pubblico.

Il nostro territorio ha urgente bisogno di un laboratorio di analisi pubblico efficiente e funzionale H24.

Questo è cruciale non solo per supportare adeguatamente gli altri servizi ospedalieri, come il previsto futuro Pronto Soccorso che, nonostante i proclami, funziona ancora come Punto di Primo Intervento, ma anche per garantire una prevenzione efficace e offrire servizi capillari sul territorio.







Il governo regionale, sotto la guida di Occhiuto, ha il dovere di rimediare a questa grave lacuna. La dipendenza dai laboratori privati non è una soluzione sostenibile e lascia i cittadini in balia di costi elevati e servizi inadeguati quando i budget delle convenzioni si esauriscono. È imperativo che Occhiuto prenda misure immediate per riorganizzare la rete dei laboratori di analisi regionale, garantendo un servizio pubblico all’altezza delle necessità della popolazione.

Non è accettabile che il peso di questa inefficienza ricada sui cittadini. Il nostro territorio merita un servizio sanitario pubblico adeguato e accessibile a tutti. Siamo stanchi delle attese e delle parole.

Al Commissario Occhiuto chiediamo di verificare di persona la situazione al Vittorio Cosentino, dove potrà constatare direttamente la lentezza e l’inadeguatezza con cui procedono i lavori, dagli spazi esterni fino al reparto di radiologia, dove vi sono infiltrazioni nel soffitto e dove sembra non sia previsto alcun intervento, nonostante i corposi finanziamenti ministeriali ed europei.

Chiediamo al Commissario di dare un segnale di vita a tutti i cittadini e ai comitati che da anni lottano per il diritto alla salute pubblica.

A quei cittadini che sono pronti nuovamente, ancora e ancora, ad azioni eclatanti in difesa della vita nel territorio di Cariati e in tutta la Calabria.