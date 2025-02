Share on Twitter

Martedì 11 febbraio 2025, alle ore 9.30, presso il posto fisso di Polizia dell’ospedale di Crotone, il Sig. Questore della città presenterà ufficialmente il nuovo personale preposto all’Ufficio e la riorganizzazione dello stesso. L’incontro si inserisce nell’ambito di un potenziamento dei presidi di sicurezza nei luoghi sensibili, con l’obiettivo di garantire un servizio più efficiente e tempestivo per la tutela di cittadini e operatori sanitari.

Il nuovo assetto organizzativo del posto fisso di Polizia nasce dalla necessità di migliorare il coordinamento delle forze dell’ordine all’interno della struttura ospedaliera, offrendo un supporto costante per la gestione delle emergenze e per la prevenzione di episodi di violenza o disagio.







Durante la presentazione, saranno illustrate le principali funzioni del presidio e il ruolo del personale assegnato, che opererà in stretta sinergia con le altre forze di sicurezza e con il personale sanitario per garantire un ambiente più sicuro per pazienti e operatori.