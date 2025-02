Share on Twitter

Questa mattina, a Crotone, nella Chiesa della “Beata Vergine del Rosario di Pompei”, è stata celebrata una Santa Messa in memoria di Giovanni PALATUCCI, già Questore di Fiume, in occasione della ricorrenza dell’anniversario della sua scomparsa nel campo di concentramento nazista di Dachau, in Germania.

Al termine della celebrazione liturgica, presieduta da Monsignor Ezio Limina, già Cappellano della Polizia di Stato per la Provincia di Crotone, in piazza Umberto I, in prossimità del monumento ai Caduti, il Prefetto Franca FERRARO, il Questore Renato PANVINO ed il Sindaco della città di Crotone Ing. Vincenzo VOCE hanno deposto una corona d’alloro.

Nella stessa piazza, è stato piantumato un albero d’ulivo in ricordo del Questore di Fiume.







Alle celebrazioni hanno preso parte la locale Sezione dell’Associazione Giovanni Palatucci, i vertici delle forze dell’ordine, il Sindaco della città, il Vice Presidente della Provincia e gli studenti del Liceo Classico “Pitagora” di Crotonecon i quali il Questore PANVINO si è intrattenuto, dialogando con loro, al termine della manifestazione, evidenziando il ruolo di Giovanni PALATUCCI, quale funzionario dedito al senso del dovere, al servizio della comunità, tanto da aver sacrificato la propria vita per salvare tanti altri cittadini ebrei dall’olocausto.