Dal 9 all’11 febbraio, il turismo ferroviario calabrese con l’Associazione Ferrovie in Calabria, farà tappa alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, prestigiosa e nota fiera internazionale dedicata alla promozione delle più belle destinazioni turistiche del mondo e che ogni anno si tiene a Milano.

Grazie infatti alla grande sensibilità sulla tematica da parte del Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e degli Assessori regionali alla Promozione Turistica ed alla Pubblica Istruzione, rispettivamente Giovanni Calabrese e Maria Stefania Caracciolo, l’Associazione Ferrovie in Calabria avrà l’opportunità di presentare alle centinaia di tour operator italiani, europei e mondiali il progetto Railtour – Viaggia in Treno e Scopri la Calabria, da oltre tre anni in costante crescita per eventi e partecipazione, organizzati sia con treni storici che attraverso l’utilizzo di treni Regionali, ma anche per la capillarità delle mete raggiunte e degli itinerari proposti per un turismo sempre più destagionalizzato.

Da Associazione fondata da giovani professionisti calabresi amanti del trasporto su rotaia e delle bellezze della nostra regione, racconteremo dei successi con numeri e feedback, oltre a presentare gli eventi già disponibili e prenotabili fino al prossimo mese di settembre. Il 9 febbraio alle ore 11.45, si terrà un panel coordinato dal Dott. Cosimo Caridi, Dirigente del Dipartimento Turismo della Regione Calabria, che ringraziamo per averci coinvolti. All’evento prenderanno parte gli Assessori della Regione Calabria Giovanni Calabrese e Maria Stefania Caracciolo. Interverranno al panel anche Andrea Cerrato e Daniele Donnici del network ViA(E) per Viaggiare.

Nello specifico, tratteremo delle diverse tipologie di eventi proposti dalla nostra Associazione, che prevedono l’utilizzo sia di treni storici, come:

Il Treno della Sila di Ferrovie della Calabria

di Il Treno degli Dei, organizzato in collaborazione con Fondazione FS Italiane, FS Treni Turistici Italiani e Regione Calabria

Passando poi per gli itinerari che prevedono l’utilizzo dei treni Regionali di Trenitalia, come:

Il Treno della Magna Graecia

Il Treno del Tartufo di Pizzo

Il Treno del Torrone IGP di Bagnara

Il Treno del Mare

e tantissimi altri tour tutti da scoprire, proposti anche alle scolaresche attraverso il nostro progetto Scuola – Ferrovia, per un turismo ferroviario ed esperienziale volto ovviamente all’ecosostenibilità grazie all’utilizzo del treno.

In particolare, l’Associazione Ferrovie in Calabria sta puntando con successo, da oltre un decennio, all’incoming di un turismo giovanile sia regionale che extraregionale, attento alla mobilità sostenibile e alla valorizzazione degli aspetti storici, culturali, ambientali ed enogastronomici della Calabria.







La presenza inoltre dell’Assessore al Turismo della Regione Piemonte, Marina Chiarelli, sarà l’occasione per lanciare una nuova, importante proposta della nostra Associazione: per il momento, non ne sveliamo il contenuto!

L’Associazione Ferrovie in Calabria sarà presente in fiera per tutte e tre le giornate con una propria postazione (coordinate K01 K19 M02 M20, presso il Padiglione 11), rappresentando anche i tanti nostri partner che rendono possibile una sempre ottima riuscita degli itinerari proposti:

Associazione Turismo Ferroviario e Spettacolo Calabria in Sila

Consorzio di Tutela del Torrone IGP di Bagnara Calabra

Associazione Pellegrinese Cultura Sport Ambiente

La Perla del Tirreno , specializzata nella valorizzazione del Pesce Spada di Bagnara

, specializzata nella valorizzazione del Radio Medua

Consorzio del Bergamotto IGP di Reggio Calabria

Kalabria Experience

Ovviamente, sarà un grande piacere incontrare anche tutti gli amici calabresi residenti in Lombardia, che vorranno venire a trovarci in Fiera. Ricordiamo che sarà possibile seguire tutte le nostre attività alla BIT di Milano anche sulla nostra pagina Facebook ‘Associazione Ferrovie in Calabria’ e su Radio Medua.

Per ulteriori informazioni relative agli itinerari in treno proposti dalla nostra Associazione e per scoprire il progetto,

si può visitare il sito 👉 www.railtour.it 🚆