Pallavolo Crotone: la squadra non molla nonostante le grandi assenze

Non c’è pace per Pallavolo Crotone, che dopo un esordio entusiasmante ha dovuto fare i conti con una serie, che oramai pare infinita, di eventi sfortunati, che hanno portato a grandi assenze determinanti per il successo della compagine Pitagorica.

Così si consuma un’altra sconfitta in casa contro VolleyRo, squadra giovane ma molto compatta, che si assesta nelle parti alte della classifica provvisoria.

Momento di stallo per il Crotone che viene risucchiato ancora più verso il basso dalle concorrenti in lotta per la salvezza.







ADVERTISEMENT

Mister Asteriti fa di necessità virtù schierando Cesario in posto 4 in coppia con Esposito, che riescono a dare equilibrio nei fondamentali di seconda linea. Si soffre invece in quelli di attacco e, soprattutto, a muro, un’arma spesso resa inefficace dalle qualità fisiche e tecniche delle attaccanti romane. Al centro, oltre a Kus, si affianca la giovanissima Pili, classe 2008, prodotto del vivaio crotonese, la quale all’esordio in campionato gioca con personalità ed attenzione con tutti i limiti del caso. In regia Sturniolo ed opposto Pasquini provano a tenere compatta la squadra insieme a Maggipinto, chiamata agli straordinari in difesa.

I parziali dicono che la Pallavolo Crotone, con tutte le attenuanti delle assenze pesanti in contemporanea, continua ad essere viva: 17/21/20 sono i parziali dei 3 set. Il pubblico del Palakro apprezza e sottolinea con applausi le azioni lunghe e la voglia di non mollare.

Mister Asteriti:

“In queste condizioni era difficile fare di più, l’assenza di 4 titolari è un peso troppo oneroso per qualsiasi squadra. Da martedì vediamo chi possiamo recuperare per preparare al meglio le prossime sfide, a iniziare dalla prossima a Castellana.”