Agostino Ceravolo

Vittoria importantissima nello scontro diretto che vedeva la squadra cirotana agli ordini di mister Surace contro il San Lucido reduce dalla vittoria esterna contro il Pianette.

Matador dell’incontro sicuramente bomber Ceravolo che nonostante le tante assenze si trova ancora in mano lo scettro di capocannoniere del girone.

La partita inizia subito con il Real Krimisa in avanti per far capire che l’unico risultato accettato è la vittoria, le azioni sono molteplici, il vantaggio non tarda, al 4° minuto punizione per il Real Krimisa da posizione leggermente defilata, sul pallone si posiziona Ceravolo, il suo tiro non lascia speranze al portiere ospite insaccandosi sotto la traversa.

Il Real Krimisa imposta il gioco lasciando degli sporadici attacchi al San Lucido senza particolari pericoli.

Pochi minuti dopo ripartenza veloce del Real Krimisa, Malena serve Affatato largo che cerca subito De Bertolo C. largo, ma viene anticipato di un soffio prima del tapin vincente, il raddoppio non si fa attendere molto, all’11° su angolo Malena cerca Ceravolo che calcia di prima, il tiro, un vero missile terra-terra. Con il portiere che può solo raccogliere la palla in fondo alla rete.

La partita continua con lo stesso copione al 21° arriva la terza rete cirotana bella dialogazione tra Ceravolo ed Affatato con quest’ultimo che trova un bellissimo filtrante per De Bertolo Carlo che insacca. Ancora Affatato che, servito spalle alla porta, si gira e calcia in porta, il tiro supera il portiere ma si ferma sul palo.

Sul finale del primo tempo il Sal Lucido inserisce il power play (Portiere di movimento) e sfruttando l’uomo in più riesce ad accorciare le distanze.

Le distanze vengono subito ristabilite, grande giocata di Malena che salta l’uomo, serve De Bertolo Samuele sul secondo palo per la rete del 4.1







ADVERTISEMENT

Si conclude così il primo tempo sul risultato di 4.1

Si riprende il gioco, subito pericoloso il San Lucido Gentile con un bel intervento in uscita bassa salva la propria porta.

E’ ancora il Real Krimisa a trovare la via della rete, Ceravolo Cerca e trova Affatato centralmente, si gira in un fazzoletto di terra e segna la rete del 5.1.

Il San Lucido inserisce di nuovo il power play questa volta non va come si aspettano, infatti al 16 Affatato fa tutto da solo, ruba palla, si invola verso la rete e segna il 6.1 a porta totalmente libera.

Gli ospiti persistono con il portiere di movimento, questa volta è Ceravolo che ne approfitta rubando palla e trovando il 7.1 dalla propria area.

Sul 7.1 e con 10 minuti da giocare mister Surace fa esordire il secondo portiere Lamberto, sfortunatamente l’ingresso a freddo fa si che si faccia trovare impreparato su tiro dalla distanza di Pizzino per il 7.2, sempre Lamberto pochi minuti dopo si fa perdonare salvando sull’avanti del San Lucido con un bel intervento.

Il Real Krimisa a questo punto tira i rami in barca e cerca di controllare la partita, ma sul finale è ancora il San Lucido che accorcia per il definitivo 7.3. Ora i ragazzi di mister Surace saranno ospiti sabato prossimo dell’Aesse Building squadra ben impostata che staziona alla terza posizione in classifica.