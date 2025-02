Nasce l’Associazione Agifar Crotone e Provincia (Associazione Giovani Farmacisti) : Unione e Promozione della Professione del Farmacista

Crotone, 11 febbraio 2025 – Con grande entusiasmo, nasce l’Associazione Agifar Crotone e Provincia, un nuovo punto di riferimento per i giovani farmacisti e per tutti coloro che desiderano intraprendere la carriera nel settore farmaceutico.

L’Associazione si propone di unire i farmacisti giovani, offrendo opportunità di aggiornamento professionale, supporto nella crescita della carriera e uno spazio di confronto continuo. Tra i suoi obiettivi principali vi è la promozione della professione del farmacista, con particolare attenzione alla valorizzazione del ruolo che i professionisti svolgono all’interno della comunità, non solo come dispensatori di farmaci, ma anche come punto di riferimento per la salute e il benessere del cittadino.







L’Associazione accoglie anche gli studenti di farmacia, mettendo a loro disposizione risorse utili per orientarsi nella futura scelta lavorativa e formativa, dando loro la possibilità di entrare in contatto con esperti e professionisti del settore.

Il nucleo direttivo dell’Associazione è composto da figure di grande esperienza e competenza nel settore farmaceutico. Il Presidente è la Dottoressa Benedetta Siciliani, farmacista dipendente, mentre il Vicepresidente è il Dottor Alessandro Capozza, farmacista titolare. Il ruolo di Segretario è ricoperto dalla Dottoressa Valentina Vazzano, farmacista specializzanda, mentre il Dottor Mauro Arigoni, farmacista specializzando, ricopre la carica di Tesoriere. A completare il team, i Consiglieri: la Dottoressa Angela Trichilo, Dirigente dell’ASP di Crotone, e il Dottor Francesco Rota, farmacista dipendente.

L’Associazione Agifar Crotone e Provincia intende rappresentare un punto di unione, formazione e crescita per i professionisti del futuro, con l’ambizione di fare della città di Crotone e provincia un polo di eccellenza per la professione farmaceutica nella regione.