Anche quest’anno, l’arte e la maestria orafa di Michele Affidato sono protagoniste della settimana più attesa della musica italiana. All’interno dell’elegante cornice dell’Hotel Royal di Sanremo, si è svolto l’atteso “Gran Galà della Stampa del Festival” in occasione del Festival di Sanremo, diretto da Ilio Masprone, che giunge alla sua 15^ edizione. Nella serata partecipata da giornalisti, artisti, e istituzioni, condotta dal giornalista Marino Bartoletti e dalla conduttrice Luana Ravegnini sono stati consegnati il “Premio Numeri Uno – Città di Sanremo” ed i “Premi Dietro le Quinte”.



Una giuria tutta al femminile, presieduta da Marinella Venegoni, insieme a Simona Sala, Giorgiana Cristalli, Mariella Nava e Paola Pezzolla hanno assegnato i prestigiosi riconoscimenti. Il “Premio Numeri Uno – Città di Sanremo” è stato consegnato a Carlo Conti, conduttore del Festival. L’opera raffigurante una Palma d’Argento con il numero uno, rende omaggio ai personaggi che, con il loro lavoro, hanno contribuito alla crescita del Festival della Canzone italiana. A consegnare l’opera realizzata dal maestro orafo Michele Affidato, il Sindaco di Sanremo Alessandro Mager.



I Premi “Dietro le Quinte”, invece, sono riconoscimenti che celebrano rispettivamente le grandi personalità della musica italiana e i professionisti che lavorano con passione dietro le quinte del Festival. A ricevere il Premio che consiste in una scultura stilizzata, formata dalla sigla “DQ”: Maurizio D’Avanzo storico fotografo del Festival, Stefano Senardi Direttore artistico, Paolo Sommaruga Tg1, Iannarilli Lavinia Dirigente Rai1. Durante la serata altri premi speciali sono stati consegnati a Umberto Tozzi per i suoi 50 anni di successi in tutto il mondo e a Shel Shapiro, il cantante straniero che ha fatto il suo successo in Italia con il suo gruppo dei Rockets.



Alla presenza di un qualificato parterre, autorità istituzionali e giornalisti, erano presenti anche il Prefetto di Imperia Dott. Valerio Massimo Romeo, Roberto Alessi direttore di Novella 2000 ed il compositore Franco Fasano. Questi riconoscimenti si affiancano ad altre opere firmate da Michele Affidato, noto per essere l’orafo dei premi speciali che vengono assegnati nella serata finale del Festival: il Premio della Critica “Mia Martini”, il Premio della Sala Stampa “Lucio Dalla. Non mancherà poi l’emozione del “Premio Nuovo Imaie Enzo Jannacci”, destinato a un giovane artista in gara al Festival della Musica Italiana nella categoria Nuove Proposte, che verrà assegnato nei prossimi giorni.



La partecipazione del maestro Affidato al Festival di Sanremo conferma ancora una volta il suo ruolo di ambasciatore dell’eccellenza artigianale italiana che arricchisce il panorama culturale e sociale del nostro Paese.







