L’azzurro della nazionale italiana a Crotone.

Il prossimo 19 marzo lo stadio comunale Ezio Scida ospiterà l’incontro internazionale Italia – Lettonia under 19.

Lo comunica l’assessore allo Sport Luca Bossi che ha proposto la delibera di patrocinio dell’evento approvata dalla Giunta Comunale

Si tratta, per la categoria, di un incontro di cartello, in quanto inserito nell’ambito dell’UEFA Elite Round Nazionale, competizione calcistica annuale organizzata dall’UEFA e riservata alle nazionali di calcio europee under 19.







l’UEFA Elite Round Nazionale Under 19 è il campionato giovanile di calcio organizzato per le squadre nazionali europee Under 19 maschili.

Si tratta della 22ª edizione del Campionato Europeo di calcio Under 19 UEFA (72ª edizione se si include anche l’era Under 18 e Junior).

La partita di Crotone è propedeutica per le qualificazioni alla fase finale che si terrà in Romania.

“Ringrazio in particolare lo staff FIGC della nazionale di cui fa parte anche il nostro concittadino Matteo Stabile che ha dato un prezioso contributo, così come ringrazio i referenti FIGC Regionali (il presidente Mirarchi e il consigliere Talarico), i gestori della struttura e l’FC Crotone per il supporto operativo che daranno per il match. Un evento voluto dall’Amministrazione che già nei mesi scorsi aveva presentato candidatura spontanea per ospitare eventi della Nazionale di calcio Under 21 e Under 19, ed è stata positivamente accolta dalla FIGC come dimostra la calendarizzazione dell’evento” dichiara l’assessore allo Sport Luca Bossi