Crotone, una città che da anni fatica a risollevarsi economicamente e a rimettere in sesto le proprie infrastrutture, si trova ad affrontare una gestione delle risorse pubbliche sempre più sotto i riflettori. Tra spese discutibili e lavori mal eseguiti, emergono evidenti contraddizioni che suscitano perplessità e malcontento tra i cittadini.

Le condizioni delle vie urbane, infatti, sono lontane dall’essere adeguate, con asfalto dissestato, marciapiedi pericolanti e un aspetto complessivo di abbandono che non fa giustizia al potenziale di una città che meriterebbe maggiore attenzione.

Ma non è solo la viabilità a preoccupare. Anche i palazzi recentemente decorati con murales stanno mostrando segni di degrado, con alcune strutture che appaiono sempre più in pericolo di crollo. I murales, purtroppo, non sono sufficienti a nascondere le crepe strutturali che si allargano sotto gli occhi dei cittadini. Il contrasto tra le opere d’arte superficiali e il deterioramento di questi edifici è la triste metafora di una città che, troppo spesso, sembra preferire l’apparenza alla sostanza.







ADVERTISEMENT

Ma c’è di più. Un altro caso emblematico riguarda il canale di via Francesco Cilea, nella zona di Tufolo. Qui, i lavori, che sembravano dovessero risolvere un problema urgente, si sono trasformati in un esempio di inefficienza. Inizialmente asfaltato, il manto stradale è stato immediatamente (il giorno seguente) danneggiato per realizzare dei collegamenti, lasciando solchi evidenti che vanificano il lavoro precedentemente svolto. Per non parlare degli allagamenti, a lavoro concluso è bastata una pioggia pomeridiana per far scendere una quantità di fango considerevole dalla montagna antistante, facendo innalzare la preoccupazione e lo sgomento degli abitanti del quartiere. Una sequela di interventi che sembrano più un’opera di “rattoppo” che una vera e propria manutenzione, costringendo i cittadini a convivere con disagi quotidiani e una città che, invece di migliorare, sembra regredire.

Questi episodi sollevano interrogativi legittimi: come è possibile che, in una città che soffre per la mancanza di risorse e di lavori pubblici urgenti, vengano sperperati soldi per iniziative che non affrontano i veri problemi? Le priorità dei cittadini sembrano ignorate, mentre la politica locale sembra preferire spese superflue, a interventi strutturali fondamentali per la sicurezza e il benessere della collettività.

La situazione di Crotone sembra richiedere un cambio di rotta deciso. È tempo che le risorse pubbliche vengano destinate a opere utili, durature e, soprattutto, a migliorare la qualità della vita quotidiana di chi abita la città. Crotone e suoi abitanti meritano di più: un’attenzione seria alla viabilità, alla sicurezza e alla manutenzione delle strutture pubbliche, con un uso responsabile dei fondi comunali per una crescita reale senza specchi per le allodole.

Francesco Arabia

PD Circolo di Crotone

Contatto referente: 3930401997