Nei giorni scorsi, i carabinieri della stazione di Rocca di Neto hanno denunciato un trentaduenne, per furto aggravato d’acqua. Durante un servizio perlustrativo di controllo del territorio nella località Polligrone, area agricola del comune di Belvedere Spinello, i carabinieri notavano un autocarro sostare vicino al bordo della strada. Il veicolo in quel momento si trovava in prossimità della condotta idrica principale del “Consorzio di Bonifica della Calabria”, dettaglio che ha da subito insospettito i militari. Avvicinatisi al veicolo notavano immediatamente il conducente che era intento a riempire la cisterna, situata sul cassone dell’autocarro, con dell’acqua sottratta dalle tubature. Identificato, veniva poi deferito in stato di libertà. Questa attività rientra in una più ampia campagna di contrasto al fenomeno degli allacci abusivi alla rete idrica e di contrasto ai furti d’acqua intrapresa dal Comando Provinciale Carabinieri di Crotone volta a garantire la tutela e l’integrità infrastrutturale della rete idrica della provincia pitagorica.