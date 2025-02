Domenica 9 febbraio al Pala Dundee di Roggiano Gravina in provincia di Cosenza si è tenuta la manifestazione interregionale denominata Gran Prix di Karate in cui circa 250 atleti, provenienti anche dalle regioni vicine, si sono confrontati per salire sul podio nelle rispettive categorie. Alla presenza delle Autorità cittadine e del Comitato Regionale Fijlkam settore Karate che ha organizzato la manifestazione in collaborazione con l’asd Karate San Marco Argentano, ha visto svolgersi l’evento che si è protratto per l’intera giornata.

L’Accademia Karate Crotone ha preso parte alla manifestazione aprendo così l’attività sportiva del 2025 conquistando nella classe cadetti (2010-2011) la prima medaglia d’oro della giornata con Priscilla Panunzio nella categoria -47kg femminile. Nella classe maschile invece Anselmo Greco ha sfiorato il podio perdendo la finale per il bronzo arrivando quindi al quinto posto. A seguire nella classe Under 12 (2014-2015) sfugge di misura ad Alessandro Esposito il passaggio alla fase successiva delle eliminatorie dei 32kg, fermandosi al settimo posto mentre Francesco Pio Guerrini nella categoria 37kg ha vinto la sua prima medaglia di Bronzo.

La classe Juniores (2008-2009) ha visto sul tatami quattro atleti: Sofia Pignataro che ha conquistato la seconda medaglia d’oro della giornata nella categoria 48kg femminile; Alessandro Cafarda che invece si è piazzato secondo conquistando la medaglia d’argento nei 61kg; Vittorio Simbari che ha fatto suo il Bronzo della categoria 76kg mentre Andrea Zizza nella categoria 55kg è arrivato quinto. A fine della lunga giornata, altro successo per l’AKC nella classe Assoluta dove a salire il podio più alto è stato Simone Paturzo il quale ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria 60kg; a seguire chiudono la giornata Andrea Cafarda 67kg e Antonio Oliverio 84kg che conquistano le ultime due medaglie di bronzo.







La prima trasferta dell’anno per l’AKC si è dunque conclusa con 3 Ori, 1 Argento e 3 Bronzi per la soddisfazione del M° Rosario Stefanizzi e del M° Luigi Galea per il comportamento degli atleti e per il lavoro svolto dai coach Gino Greco, Andrea Esposito che si sono avvalsi della collaborazione di Claudia Alia e Paola Fittante, mentre, non di meno, è stato il supporto dei genitori presenti.

Un bottino ragguardevole – sottolinea il M° Enzo Migliarese – considerato il periodo, questa prima competizione dell’anno fa ben sperare per il futuro ormai prossimo che vedrà l’AKC impegnata in trasferte sia a carattere nazionale che internazionale.