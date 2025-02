Con grande soddisfazione, accolgo la riconferma a Commissario Provinciale della Lega per Crotone da parte del neo Commissario Regionale, nonché Presidente del Consiglio Regionale, On. Filippo Mancuso. Questo attestato di fiducia premia il lavoro svolto sul territorio e il notevole progresso del nostro partito, che a Crotone è cresciuto dal 4% al 10%, risultando la seconda provincia più votata alle ultime europee, subito dopo Catanzaro.

Con questa strategia politica, la Lega in Calabria si rafforza, vista la qualità della classe dirigente, rappresentata da commissari provinciali come l’On. Mattiani (Reggio Calabria), l’On. Katia Gentile (Cosenza), il Presidente della Provincia di Catanzaro Mario Amedeo Mormile e l’On. Mancuso (Vibo Valentia, ad interim).

Un plauso particolare va all’On. Filippo Mancuso, il cui impegno e visione strategica stanno dando un contributo concreto alla crescita della Calabria. Con la sua guida e il suo sostegno, siamo certi che la Lega continuerà a radicarsi ulteriormente, portando risposte concrete ai territori e valorizzando ogni provincia, con particolare attenzione alla provincia di Crotone.

Dopo vent’anni di immobilismo, oggi con la Lega vediamo finalmente una luce in fondo al tunnel. Grazie alla nostra azione, la Calabria ha ottenuto 38 miliardi di euro per infrastrutture ferroviarie e alta velocità, tra cui l’AV Salerno-Reggio Calabria e la riqualificazione della linea Jonica, con migliaia di posti di lavoro e un impatto positivo sull’economia locale.

La SS106, fondamentale per collegare Crotone e Catanzaro, è un’opera chiave per superare l’isolamento infrastrutturale e creare opportunità per i giovani. La risposta alla sinistra del “No a tutto” è il nostro impegno concreto per il Mezzogiorno e il Paese.

Grazie ai nostri rappresentanti possiamo dare risposte reali ai cittadini. È essenziale fare squadra e lavorare insieme per la rinascita della nostra Calabria. Invito tutti a unirsi a noi per il bene comune.

Un ringraziamento particolare va ai nostri consiglieri regionali che operano con grande dedizione, tra cui il Presidente della Quarta Commissione Ambiente, On. Pietro Raso, e il capogruppo della Lega in Consiglio Regionale, On. Gelardi, sempre attenti ai problemi della Calabria.

Un plauso va anche al nostro assessore regionale Caterina Cappone per il suo instancabile impegno, così come ai parlamentari della Lega – l’On. Loizzo, la Sen. Minasi e l’On. Furgiuele – che con costanza lavorano a stretto contatto con il nostro leader, Matteo Salvini.

Infine, un ringraziamento va ancora all’On. Filippo Mancuso, il cui ruolo istituzionale e politico rappresenta una garanzia di serietà e concretezza per il futuro della Calabria. Con la sua guida lungimirante e la sua determinazione, la nostra regione sta imboccando la strada giusta verso un cambiamento tangibile.







Oggi la Lega c’è, è forte e guarda con determinazione al futuro della nostra terra. Insieme possiamo farcela!

Commissario Provinciale della Lega Salvini Premier

Ing. Nicola Daniele