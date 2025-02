Share on Twitter

Share on Facebook

Si è tenuta, questa mattina, presso la Biblioteca Comunale “Armando Lucifero”, la cerimonia di premiazione dei primi tre classificati che, nel corso del 2024, hanno letto più libri tra quelli delle collezioni della biblioteca comunale.

L’evento, oltre che evidenziare e ringraziare per la costante attenzione i tre classificati nei confronti della Biblioteca Comunale, è stato l’occasione per sottolineare l’importanza e il valore che ha la lettura nel contesto sociale e il ruolo di servizio della biblioteca per i cittadini.

L’evento si inserisce all’interno di un programma di valorizzazione dell’attività culturale e di promozione della lettura che l’assessorato alla Cultura e la Biblioteca attuano sul territorio.

Ad essere premiati sono stati Vittoria Crispino che nel corso del 2024 ha letto 132 libri, al secondo posto Francesco Parretta che ha letto 64 libri e al terzo Rolando Belvedere che ha letto 60 libri.

I “lettori del 2024” hanno testimoniato il loro interesse per la lettura e hanno ribadito il valore che la biblioteca comunale diventata un punto di riferimento per tutta la comunità.

Ai tre lettori è stato conferito un attestato di merito “per l’eccezionale dedizione dimostrata verso la lettura” ed un agenda personalizzata da parte dell’assessore alla Cultura, Nicola Corigliano a nome dell’Amministrazione Comunale.

“Abbiamo intenzione di far diventare questa iniziativa un appuntamento annuale. Con momenti come quello odierno vogliamo evidenziare l’importanza della lettura e ci proponiamo di coinvolgere tutti i cittadini, dai più giovani ai meno giovani, invitandoli a frequentare la biblioteca comunale in cui possono trovare migliaia di pubblicazioni. La lettura aiuta a formare cittadini coscienti e consapevoli” ha detto l’assessore Corigliano.

Alla cerimonia erano presenti Valeria Cassano responsabile della Biblioteca e i dipendenti Antonio Siclari e Caterina Manica, veri motori della struttura.







ADVERTISEMENT

I premiati si sono dichiarati orgogliosi di ricevere il riconoscimento dal Comune di Crotone evidenziando che la biblioteca comunale per loro è come casa.

La Biblioteca di Crotone, qualche anno fa, ha vinto il premio nazionale per la promozione del libro e della lettura conferito dal Cepell – Ministero della Cultura e proprio nei giorni scorsi, grazie al lavoro dei funzionari della stessa e del coordinamento dell’assessorato alla Cultura, ha fatto ottenere a Crotone la qualifica di “Città che legge” per il biennio 2025-26.