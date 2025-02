La Lega Tumori di Crotone lancia una nuova iniziativa per sensibilizzare i giovani sui danni del fumo. La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) – associazione provinciale di Crotone, il prossimo 18 febbraio alle ore 11:00 presso il Liceo Classico “Diodato Borrelli” di Santa Severina, organizzerà una campagna di sensibilizzazione rivolto agli studenti per promuovere stili di vita sani e combattere il tabagismo tra i giovani.







L’incontro, promosso dalla Lega tumori in collaborazione con il Rotary, club di Santa Severina, KrotonSport&Social, vedrà la partecipazione

Antonietta Ferrazzo, Ds liceo Borrelli, Massimo Allò, presidente associazione provinciale Lilt Crotone, Pasquale Sestito, presidente Rotary Santa Severina. Durante la mattinata interverranno, inoltre, Emanuela Capalbo, radiologa Asp Crotone e consigliere direttivo Lilt Crotone, Ugo Bellezza, medico odontoiatra e volontario Lilt Crotone.

L’obiettivo dell’iniziativa è informare gli studenti sui gravi rischi legati al fumo, non solo per la salute personale ma anche per l’ambiente e la società, attraverso incontri educativi, testimonianze e attività.