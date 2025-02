Nella prima gara del girone A di Coppa Calabria, la Volley Cirò Marina ha conquistato una vittoria fondamentale nella corsa alla qualificazione alle semifinali, imponendosi sulla Silan Volley con un netto 3-0. La partita, che si è svolta giovedì 13 febbraio, ha visto una performance impeccabile da parte delle atlete di casa, che hanno dominato il campo sin dal primo set.

Il match è stato una vera e propria prova di forza, con le ragazze di mister Stara che hanno iniziato l’incontro con grande determinazione. La capitana Maria Malena, nonostante le non perfette condizioni fisiche, ha guidato la squadra con una leadership esemplare, mentre la palleggiatrice Cannestracci ha orchestrato con precisione gli attacchi, servendo palloni perfetti per le sue compagne. Il primo set è stato vinto con un punteggio di 25-12, grazie soprattutto alla solidità della difesa di De Rose, Lettieri e Carluccio, e alla varietà in attacco con Sposato, Malena e Vella. Nel finale di set, spazio alla giovanissima Sicilia.

Nel secondo set, entra Restuccia al posto di Lettieri. Nelle battute iniziali, la Silan Volley ha cercato di reagire, ma la squadra di casa ha continuato a mantenere il controllo del gioco. I punti chiave sono arrivati grazie agli attacchi potenti della schiacciatrice Sposato e di Carluccio, che hanno siglato numerosi punti cruciali. Nel finale di set, entrano Sestito e Zamfirache, ma l’andamento del set non cambia, con la Volley Cirò Marina sempre padrona del gioco. Il secondo parziale si è chiuso con il punteggio di 25-15, consolidando il vantaggio della squadra locale.







ADVERTISEMENT

Il terzo set ha visto nuovamente un cambio di formazione, con Vella al centro e Lettieri opposta. Nonostante le prove tattiche, la Volley Cirò Marina ha iniziato a giocare con grande concentrazione, chiudendo il match con un punteggio di 25-17 e portando a casa tre punti molto importanti per la classifica del girone.

Dopo la partita, coach Stara ha espresso grande soddisfazione per la prestazione delle sue giocatrici, sottolineando come la vittoria fosse fondamentale per proseguire con determinazione verso il secondo obiettivo stagionale. “Le ragazze hanno dimostrato grande impegno e disciplina – ha commentato –. Ogni set è stato combattuto, ma la nostra voglia di vincere ha prevalso. Ora dobbiamo continuare su questa strada.” Le partite di Coppa sono l’occasione ideale per sperimentare nuove tattiche di gioco e dare spazio anche alle giovani promettenti.

Il prossimo appuntamento, sabato 15 febbraio, contro il Castrovillari, sarà fondamentale per decretare la vincitrice del girone. Un incontro che si preannuncia cruciale per proseguire la marcia verso la Final Four di Coppa Calabria.