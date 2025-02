Cirò – Il comune ha presentato la determina di affidamento lavori per la realizzazione dei loculi cimiteriali. Si tratta della realizzazione di una batteria di 80 loculi, grazie al finanziamento regionale destinato per “Interventi di ampliamento e messa in sicurezza degli impianti cimiteriali dei comuni calabresi, dove il comune di Ciro’ aveva ottenuto un finanziamento di 92.383,26 € finalizzati alla esecuzione dei lavori nel cimitero, dove il Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale ha redatto il progetto esecutivo per la realizzazione dei loculi cimiteriali.

Con delibera di Giunta n. 03 del 23.01.2025 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal responsabile dell’Ufficio Tecnico ing. Giuseppe Greco , si tratta del progetto esecutivo quadro economico costruzione nuovi loculi cimiteriali a importo lavori a1 totale lavori € 79.088,25, affidato alla ditta M.P. Costruzioni di Pietro Morelli. Il cimitero di Cirò ha esaurito da tempo i loculi a disposizione, quindi è importante creare questa nuova batteria di 80 loculi, visto che i recenti decessi sono stati ospitati presso loculi di parenti e amici nell’attesa che venga assegnate a questi un loculo.







Purtroppo si rileva in tutta la Regione una crescente esigenza di loculi conseguente ad una popolazione sempre più anziana, e pertanto i cimiteri vanno ampliati e ristrutturati. A Cirò ci sono antiche cappelle abbandonate perché pericolanti, sarebbe importante poterle restaurare come la monumentale cappella dedicato proprio a San Domenico Guzmann. Occorre un ripristino ed un restauro di tutto il cimitero vecchio, recupero del cimitero monumentale inglobato dall’antico convento dei Cappuccini, dove le tombe monumentali e storiche meriterebbero essere restaurate per la loro bellezza architettonica, delle vere e proprie opere d’arte, e così si potrebbero recuperare anche diversi loculi visto la grave situazione attuale