Cirò – Finalmente è stata cementata la strada interpoderale che dalla provinciale SP7 conduce alla località “Salita dello Scuro” (Irtu e Scuru). Per lungo tempo questa via era rimasta in condizioni critiche, ridotta a una vera e propria mulattiera, impraticabile per i normali mezzi di trasporto. Ora, grazie all’intervento di manutenzione, la strada è nuovamente percorribile, restituendo un’infrastruttura essenziale a tutti coloro che lavorano in questa zona. Si tratta di un’opera particolarmente importante per il comparto agricolo locale, poiché lungo questo tragitto si trovano numerosi uliveti e vigneti, fondamentali per l’economia del territorio.

Gli agricoltori, che quotidianamente devono raggiungere i loro poderi, hanno più volte segnalato le difficoltà di accesso, soprattutto dopo le piogge che rendevano il terreno ancora più accidentato e impraticabile. Ora, grazie alla nuova cementazione, il problema sembra finalmente risolto. L’attenzione verso la viabilità rurale non si è fermata qui: pochi giorni fa, sempre sulla strada provinciale SP7 Cirò-Umbriatico, è stata sostituita una grata danneggiata da tempo, un intervento reso possibile grazie all’interessamento dell’assessore all’Agricoltura Francesco De Fine. Questa grata si trovava lungo il percorso che conduce alla Serra del Tuono, un’altra area agricola strategica per la produzione locale.

Questi interventi rientrano in un più ampio piano di manutenzione delle infrastrutture rurali, essenziali per garantire sicurezza e accessibilità a chi opera nel settore agricolo. Senza strade adeguate, infatti, molte attività risultano compromesse, con gravi disagi per agricoltori e produttori. Il miglioramento della viabilità interpoderale rappresenta dunque un segnale concreto di attenzione verso un settore che da sempre costituisce un pilastro dell’economia locale. Gli agricoltori e i residenti della zona possono finalmente tornare a percorrere queste strade senza difficoltà, con la certezza di poter accedere ai propri terreni in sicurezza, senza il timore di restare bloccati a causa delle condizioni del fondo stradale. Un intervento che, seppur semplice, avrà un impatto significativo sulla produttività e sulla qualità della vita di chi lavora la terra ogni giorno.