Evento a Strongoli: “Prospettive di Sviluppo per il Mezzogiorno in chiave Europea”

Domenica 16 febbraio, alle ore 20:00, si terrà a Marina di Strongoli (KR), presso la SS106 contrada Gangemi n°47, l’evento intitolato “Prospettive di Sviluppo per il Mezzogiorno in chiave Europea”. L’incontro, promosso dal deputato europeo Pasquale Tridico (M5S – gruppo The Left), rappresenta un’importante occasione di confronto sulle opportunità e le sfide per il Sud Italia nel contesto europeo.

Interverranno:







Salvatore Lettieri, coordinatore del gruppo territoriale M5S di Strongoli

Francesco Benincasa, sindaco di Strongoli

Elisabetta Barbuto, coordinatrice del gruppo territoriale M5S della provincia di Crotone

Pasquale Tridico, Presidente della Commissione FISC

L’evento si propone di analizzare le strategie di sviluppo per il Mezzogiorno, coinvolgendo cittadini e rappresentanti istituzionali in un dibattito costruttivo. Sarà un’opportunità per approfondire temi di rilevanza economica e sociale, con particolare attenzione alle politiche europee per la crescita del territorio.

La cittadinanza è invitata a partecipare attivamente a questo appuntamento di grande interesse per il futuro della regione.